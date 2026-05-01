Investigación federal sobre muertes y desapariciones de científicos estadounidenses con acceso a información clasificada

La Casa Blanca y el Congreso de EE.UU. inician investigaciones sobre un supuesto patrón de muertes y desapariciones de científicos con acceso a información nuclear y aeroespacial. La historia, que surgió en plataformas alternativas y redes sociales, ha llegado al centro del gobierno federal, generando teorías de conspiración y preocupación por la seguridad nacional.

En una conferencia de prensa el 15 de abril, Peter Doocy, de Fox, hizo una pregunta inesperada a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

'Ahora hay 10 científicos estadounidenses que han desaparecido o muerto desde mediados de 2024. Según se informa, todos tenían acceso a material clasificado nuclear o aeroespacial', dijo.

'¿Alguien está investigando si estos casos están conectados? ' Leavitt dijo a Doocy que lo investigaría; al día siguiente, Doocy preguntó personalmente al presidente Donald Trump al respecto, y Trump respondió que acababa de salir de una reunión sobre el tema. El 17 de abril, Leavitt anunció que la Casa Blanca iniciaría una investigación. El 20 de abril, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció que también planeaba abrir su propia investigación.

'Si los informes son precisos, estas muertes y desapariciones podrían representar una grave amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. y para el personal con acceso a secretos científicos', escribieron en un comunicado los legisladores republicanos James Comer, de Kentucky, y Eric Burlison, de Missouri.

Sin embargo, detrás de todo este discurso de alto nivel sobre resolver el misterio, había otra incógnita: ¿de dónde surgió esta historia sobre un supuesto patrón de científicos muertos o desaparecidos? Las preguntas de Doocy y las respuestas de la Casa Blanca fueron la culminación de un recorrido de cuatro meses desde los márgenes de internet hasta el centro del Gobierno federal, un proceso que demuestra cómo las plataformas de medios alternativos y las redes sociales pueden penetrar rápida y profundamente en la política contemporánea.

En enero, Daniel Liszt, quien dirige el sitio web Dark Journalist y escribe sobre vida extraterrestre y teorías de conspiración del 'Estado profundo', realizó una transmisión de tres horas en YouTube en la que habló sobre la muerte de Nuno Filipe Gomes Loureiro, el físico del MIT que fue asesinado por Claudio Manuel Neves Valente en diciembre, días después de que Valente matara a dos personas e hiriera a nueve en un tiroteo masivo en la Universidad de Brown. Liszt, que tiene 188.000 suscriptores en YouTube, comparó los movimientos de Valente por Nueva Inglaterra con los de los autores del atentado del maratón de Boston y con los del principal secuestrador del 11 de septiembre, Mohamed Atta.

Planteó la teoría de que Loureiro estaba 'trabajando en algo potencialmente tan transformador que, si obtienes una ventaja real en la investigación, si aprendes algo, te conviertes en una especie de base de datos que podría necesitar ser eliminada'. A partir de ahí, describió un supuesto historial de muertes entre científicos vinculados a la Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos, y repasó otros casos recientes, sugiriendo que estaba surgiendo un patrón similar.

'Había expuesto todo esto y me sorprendía que la gente no estuviera prestando atención a las personas desaparecidas', dijo en una entrevista telefónica este mes. 'Y luego todos empezaron a prestarle atención'.

El 20 de febrero, la escritora e influencer Jessica Reed Kraus publicó un texto en su Substack, House Inhabit, en el que hablaba tanto de Loureiro como de Carl Grillmair, quien fue asesinado en el porche de su casa en una zona rural al norte de Los Ángeles en 2026, ocho semanas después del asesinato de Loureiro. (Las autoridades locales arrestaron a un sospechoso y lo acusaron del homicidio, así como de robo de vehículo y allanamiento en otro caso).

Grillmair era un astrónomo y astrofísico muy reconocido, que trabajaba con la NASA en investigaciones sobre exoplanetas a años luz de nuestro sistema solar. Kraus consideró sospechosa la cercanía temporal de ambas muertes y planteó su propia teoría.

'Mientras estamos al borde de que un presidente potencialmente revele la existencia de vida en otros planetas… yo diría que el asesinato de dos hombres respetados en estos campos probablemente merece una revisión más profunda', escribió. Kraus comenzó como influencer de estilo de vida, compartiendo imágenes de su casa en California.

Dio un giro hacia temas de actualidad al defender a Ghislaine Maxwell, llegó a usar una camiseta con el mensaje 'Free Ghislaine' en la Convención Nacional Demócrata de 2024 en 2021, y al respaldar a Johnny Depp en su demanda por difamación contra Amber Heard en 2022. Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores o suscriptores entre Substack e Instagram, y se ha convertido en una figura influyente cercana a Trump en general y a Robert F. Kennedy Jr. y su agenda MAHA en particular.

En 2025, estuvo entre las personas que recibieron carpetas que supuestamente contenían los 'archivos Epstein' en un acto fotográfico en la Casa Blanca





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