Investigación en la pieza separada de Alberto González Amador y Isabel Díaz Ayuso no avanza desde junio de 2025

La investigación sobre presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha avanzado desde junio de 2025. La jueza instructora Inmaculada Iglesias encargó la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación, admitiendo la petición de la acusación particular y de la Fiscalía.

Entre unas cosas y otras, la investigación de la pieza separada que implica al empresario Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , sobre los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, no avanza desde el 27 de junio de 2025.

Fue entonces cuando la jueza instructora Inmaculada Iglesias encargó la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación, admitiendo la petición de la acusación particular (PSOE y Más Madrid) y de la Fiscalía. El informe de la UCO debe centrarse en el presunto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo del Grupo Quirón en el contexto de la comisión de dos millones de euros que obtuvo González Amador por la intermediación de la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

La jueza quería conocer el entramado societario y de flujos de dinero relacionados con la compra de una sociedad por parte de González Amador a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Una adquisición sospechosa para la jueza. Pero Inmaculada Iglesias se jubiló tras firmar el auto donde encargaba la intervención de la UCO. Y desde entonces la investigación no avanza.

El nuevo juez, el veterano Antonio Viejo, exjuez decano de Madrid, no parece tener las mismas ganas de investigar como su predecesora en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, plaza adjudicada a Viejo, que se había postulado desde la Audiencia Provincial de Madrid, una vuelta a los orígenes que ha sido muy comentada en círculos judiciales. La puesta al día del juez Viejo con los asuntos del juzgado 19 ha sido lenta y ardua, dicen fuentes conocedoras de su juzgado, lo que ha ocasionado retrasos en todas las investigaciones.

A lo que se ha sumado el 'caos' que se vive en los juzgados madrileños desde la entrada en vigor en enero pasado de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que implica una nueva organización de los juzgados que requiere unos medios materiales que no están siendo satisfechos en su totalidad por el Gobierno de Ayuso, según explican fuentes jurídicas. El juez Viejo se incorporó en octubre de 2025 a su nuevo destino y en noviembre la UCO pudo disponer ya de la documentación procedente del juzgado para comenzar a investigar.

Pero en diciembre, la brigada comandada por el coronel Antonio Balas pidió al juez autorización para acceder a las cuentas vinculadas a Alberto González Amador. Y es ahí donde se ha producido, de nuevo, otro parón de la UCO. Dentro poco se cumplirá un año del mandato para la elaboración de un informe sobre la segunda causa contra el novio de Ayuso.

El PSOE y Más Madrid solicitaron el pasado mes de abril la prórroga de la instrucción desde el fin de la acordada el 23 de octubre de 2025, para que se puede dar un 'impulso procesal' en la práctica de la diligencia solicitada a la Guardia Civil para conocer el patrimonio de González Amador y de sus sociedades. Parece que todo son retrasos en esta causa.

Nueve meses después de interponer recurso contra la decisión del juzgado de pedir a la UCO un informe sobre la pieza separada en la que se investiga si la pareja de Ayuso pagó una comisión encubierta al alto cargo del Grupo Quirón, el pasado 9 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Alberto González Amador. La pareja de Ayuso está procesada en la pieza principal de la causa, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental, acusado de defraudar 350.000 euros en dos ejercicios fiscales y utilizar un entramado de facturas falsas para ello.

La causa se abrió ante la denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos. La celebración del juicio se fijará posiblemente en 2027





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