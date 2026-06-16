Investigación del Ministerio de Defensa británico tras disparos de advertencia de una fragata rusa en el Canal de la Mancha

El Ministerio de Defensa del Reino Unido investiga el episodio en el que la fragata rusa Almirante Grigorovich disparó rondas de advertencia a un yate británico cerca de la Isla de Wight, sin que se reportaran heridos ni daños. La patrullera HMS Mersey intervino para garantizar la seguridad de la tripulación.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha confirmado que está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos recientemente en el Canal de la Mancha, donde se ha señalado que la fragata rusa Almirante Grigorovich disparó rondas de advertencia a menos de quinientos metros de un yate de bandera británica que navegaba a poco más de veinte millas náuticas al sur de la Isla de Wight.

El incidente tuvo lugar en una zona de alta sensibilidad estratégica, ya que la zona del Canal de la Mancha constituye una ruta crucial para el tráfico marítimo civil y militar. Según los informes preliminares, el yate continuó su travesía sin registrar daños estructurales ni lesiones entre sus ocupantes.

A raíz de lo sucedido, una patrullera de la Armada británica, el HMS Mersey, se acercó al yate con el objetivo de recopilar información, ofrecer asistencia y verificar que la tripulación se encontraba a salvo. Los oficiales a bordo del Mersey declararon que realizaron inspecciones visuales y tomaron declaraciones de los propietarios del yate, quienes confirmaron que no hubo impacto directo ni detonación que comprometiera la integridad del barco





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