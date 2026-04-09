Investigación de la Dana: El ES-Alert se pudo enviar tres horas antes, según un nuevo auto

Un nuevo documento judicial revela que la alerta ES-Alert pudo haberse emitido tres horas antes del envío oficial durante la dana. La investigación desmantela los argumentos de la exconsellera Pradas y cuestiona la gestión de la emergencia.

Un nuevo auto de la jueza que investiga la dana revela un posible retraso en el envío de la alerta ES-Alert, sugiriendo que el mensaje pudo haberse emitido tres horas antes de lo que inicialmente se informó.

El documento, clave en la investigación penal sobre las inundaciones, desmonta los argumentos de la exconsellera Salomé Pradas, señalando que la posibilidad de enviar la alerta ya estaba presente en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) desde las 17:20 horas del día de la tragedia. La jueza subraya que el sistema ES-Alert era 'plenamente operativo' en ese momento y no necesitaba ninguna validación ni autorización estatal para su activación. Este hallazgo contradice las declaraciones previas y plantea serias interrogantes sobre la gestión de la emergencia y la comunicación a la población. \El auto judicial, basado en evidencia recopilada, destaca la secuencia de eventos que condujeron al envío del mensaje de alerta. Se menciona la existencia de un borrador de mensaje, contenido en el cuaderno del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que, de haberse emitido a las 17:20 horas, habría aconsejado a la población subir a las plantas altas para evitar el peligro de las inundaciones, ofreciendo una clara indicación del nivel de riesgo. La jueza critica la falta de coordinación y medidas preventivas, especialmente en las zonas de Valencia donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido avisos rojos. Se hace hincapié en la ausencia de acciones coordinadas por parte de la Conselleria de Emergencias en áreas cruciales como educación, medio ambiente, transportes y atención a residencias de la tercera edad y usuarios de teleasistencia. La investigación también apunta a la voluntad de la exconsellera Pradas de 'controlar' la situación, incluyendo en las investigaciones al exsecretario autonómico de Emergencias. \Además, el auto desestima el recurso presentado por la defensa de la exconsellera y mantiene una pericial caligráfica para determinar la autoría de notas manuscritas que contenían indicaciones sobre cómo informar a la población el día de la dana. Estas notas incluían recomendaciones para evitar desplazamientos, permanecer en los domicilios, alejarse de los cauces de ríos y trasladarse a las plantas altas de los edificios. También se mencionan detalles sobre la posible movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La noticia también revela que la Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir la causa del excomisionado de la dana y que Carlos Mazón, se opondrá a la decisión de la jueza de rechazar su personación en la causa. Una conversación entre el jefe de bomberos y Salomé Pradas durante el día de la tragedia arroja una perspectiva crítica, mencionando que 'Hiciste hasta donde te dejaron', revelando las dificultades encontradas en la gestión de la crisis. La controversia se intensifica ante la posibilidad de un retraso intencionado en la emisión de las alertas, que podría haber tenido graves consecuencias para la seguridad de la población





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