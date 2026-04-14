Análisis exhaustivo de la investigación judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, destacando las irregularidades en la instrucción, la falta de pruebas sólidas y la posible motivación política detrás del proceso. Se examinan los cargos imputados (tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción) y se critica la actuación del instructor, cuestionando su imparcialidad y su rigor jurídico.

En un nuevo giro, el instructor encargado de la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, parece estar llegando a la conclusión de su indagación. Finalmente, concreta la imputación contra Begoña Gómez , su asistente asignada desde la presidencia del Gobierno, y el empresario que colaboró con Gómez en relación con la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Esta imputación se basa en cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y corrupción privada.

Esta investigación judicial, desde una perspectiva técnico-jurídica, suscita especial atención. Se destacan los constantes cambios de dirección del instructor, un estilo deficiente en la redacción de sus resoluciones, tanto en su contenido como en su forma, y una tendencia a adoptar posturas y gestos personales que son incompatibles con el rigor inherente a la función judicial. La investigación parece guiada por un único objetivo: encontrar 'algo' en la vida de la esposa del presidente desde que este asumió el poder.

Esta situación se ve facilitada por dos factores específicos de España. En primer lugar, España mantiene la figura del juez de instrucción, a diferencia de otros países de la región, debido a una generalizada desconfianza política hacia la fiscalía, percibida como susceptible a la influencia del poder ejecutivo. Esta figura, descrita como 'el hombre más poderoso de Francia' por Napoleón Bonaparte, concentra un considerable poder durante la fase de investigación judicial. Como es natural, este poder puede ser objeto de abuso, y en este caso, en mi opinión, se ha utilizado de manera particularmente intensa.

En segundo lugar, España muestra una peculiar 'criminalización' de la fiscalización de la conducta del poder ejecutivo, debido a la debilidad de otros mecanismos de censura social. En otras palabras, o los hechos constituyen un delito, o carecen de relevancia y no conllevan costos políticos. En este caso, existen elementos que sugieren una actitud complaciente hacia el poder, reflejada en gestos inapropiados basados en la posición de la esposa del presidente. Por ejemplo, la intervención de un rector de una universidad pública en un asunto de estas características y su visita a La Moncloa para reunirse con la solicitante de la cátedra son indicativos de esto.

Sin embargo, en términos jurídico-penales, no hay fundamento sólido: solo humo. Después de dos años de investigación, a pesar de los esfuerzos del instructor, incluyendo la desestimación de resoluciones de la Audiencia Provincial que le instaban a concluir la investigación, no se ha encontrado evidencia sustancial. ¿Tráfico de influencias? ¿Cuál es el 'beneficio económico' que Begoña Gómez pretendía obtener de la Universidad? Y, ¿cómo 'influyó' la Sra. Gómez en alguna persona de la Universidad? ¿Malversación de caudales públicos? ¿Quién los malversó? ¿La propia asistente de la Sra. Gómez, cuyas funciones y estatuto —como en gobiernos anteriores— carecen de definición legal clara? ¿Apropiación indebida? ¿Desde cuándo un programa informático (de dudoso valor comercial, por cierto) es considerado una 'cosa mueble'? ¿Corrupción privada? ¿De qué sociedad mercantil se trata?

Lo que se observa no es Derecho penal español, sino un ordenamiento ficticio que solo se justifica y existe en la obsesión del instructor. En resumen, esta instrucción delirante desemboca en una resolución final deplorable. En el terreno conceptual, e incluso jurídico, se vislumbra una imagen clara: la de un jurista deficiente que busca involucrarse en la política, usurpando 'cinco minutos de gloria' al abusar de su cargo.





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