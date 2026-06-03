Investigación apunta a presunta trama para proteger intereses del presidente del Gobierno

Un sumario señala a Santos Cerdán y Leire Díez como presuntos responsables de una red para influir en casos judiciales. Laperiodista Cristina Pardo plantea la posibilidad de que el juez cite al presidente Sánchez como testigo, mientras avanza el acuerdo PP-Vox en Castilla y León y avanza la preparación de los presupuestos de 2027.

El sumario del caso investigado por la UCO apunta a una presunta trama dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez con el objetivo de proteger los intereses del presidente del Gobierno, según informaciones de laSexta.

La cadena de televisión destaca que las alusiones al jefe del ejecutivo aparecen a lo largo de todo el documento judicial, lo que ha llevado a la periodista Cristina Pardo a preguntar al responsable de Tribunales del canal si sería posible que el instructor del caso llamara a Sánchez como testigo.

Según la versión de laSexta, las palabras de Leire Díez, siempre citadas, se verían "totalmente refrendadas en los hechos", ejemplificando con acciones como el acceso de Díez a la Fiscalía General del Estado, donde habría mantenido hasta dos reuniones, o su presencia en la Guardia Civil para supuestamente "boicotear la labor del teniente coronel Antonio Balas en casos de corrupción", mencionando expresamente el caso relacionado con el hermano del presidente del Gobierno. Esta información se enmarca en un contexto político tenso, donde el PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León que otorga a la ultraderecha la vicepresidencia y tres consejerías, incorporando además la llamada "prioridad nacional".

Por su parte, el presidente Sánchez ha desoído las peticiones de elecciones anticipadas y ha anunciado que va a iniciar los trámites para los presupuestos generales de 2027. En otros aspectos de la actualidad, la ausencia de viento ha favorecido la extinción del incendio forestal de Los Garres, en Murcia, que ya se encuentra sin llama activa.

Mientras tanto, la huelga indefinida de los docentes en Valencia ha derivado en una segunda noche de acampada de los profesores en la Plaza de la Virgen, en señal de protesta por sus reivindicaciones laborales y educativas





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