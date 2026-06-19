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Investigación anticorrupción en la Guardia Civil: foco en causas mediáticas y neutralidad cuestionada

Crimen Y Seguridad News

Investigación anticorrupción en la Guardia Civil: foco en causas mediáticas y neutralidad cuestionada
Guardia CivilAntonio BalasInvestigación Anticorrupción
📆6/19/2026 8:22 PM
📰publico_es
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La brigada anticorrupción de la Guardia Civil, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, afronta la investigación sobre Alberto González Amador, centrándose en las pesquisas realizadas en otras causas mediáticas, como el 'caso Koldo' o los casos sobre la esposa y el hermano del presidente Sánchez. También hay una investigación sobre un directivo de Quirón por una presunta comisión de medio millón de euros por parte del novio de Ayuso para facilitarle un negocio de mascarillas. La neutralidad de la brigada está en cuestión, especialmente en la actuación de la UCO en otros casos recientes, donde han sido notorias y polémicas las declaraciones en sede judicial del jefe del Grupo III de la UCO, Miguel Ángel Gallardo, en una operación política.

La brigada anticorrupción de la Guardia Civil , con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, afronta la investigación sobre Alberto González Amador con el foco puesto en las pesquisas realizadas en otras causas mediáticas, como el 'caso Koldo' o los casos sobre la esposa y el hermano del presidente Sánchez.

Además, hay una investigación sobre un directivo de Quirón por una presunta comisión de medio millón de euros por parte del novio de Ayuso para facilitarle un negocio de mascarillas. González Amador, que ha demostrado hasta ahora no tener demasiada prisa en acometer una investigación que pondrá a prueba la imparcialidad del sistema de justicia, empezando por la Policía Judicial, que en este caso ha vuelto a recaer en latal y como ha certificado la Agencia Tributaria.

Es una oportunidad de oro para que la brigada de Antonio Balas demuestre su neutralidad

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