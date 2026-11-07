Investigación accidente Urda: 47 trenes en vía rota y medidas de seguridad

La investigación del accidente en Urda revela que 47 trenes transitaron por la vía dañada. Se aprueban ayudas de 72.000 euros para familiares de las 69 víctimas mortales.

La investigación del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, el 28 de octubre, ha revelado datos críticos sobre las condiciones que permitieron la colisión entre un tren de alta velocidad y uno de Iryo, causando 69 muertos. Los estudios técnicos confirman que el tramo de vía en Adamuz permaneció roto durante casi 22 horas antes del siniestro, un periodo durante el cual 47 trenes circulareson por el carril dañado sin que los sistemas de detección advirtieran la rotura. Esta omisión en la detección de fallos estructurales ha abierto un nuevo frente en la investigación sobre las causas del desastre.

47 trenes circulan sobre vía rota

Los registros operativos muestran que la infraestructura afectada presentaba una ruptura visible, pero los protocolos de seguridad nominal de la línea no activaron las alarmas correspondientes. La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (AITAT) ha detallado en un informe que la anomalía en el sistema LZB fue un factor determinante. El accidente se produjo tras la caída de este sistema de seguridad, lo que obligó a cambiar los protocolos de marcha, pero la falta de detección física de la vía rota fue un error grave de los sistemas de vigilancia.

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Medidas de seguridad y recomendaciones AITAT

La AITAT ha prescrito la marcha a la vista en las órdenes de reanudación de la circulación tras cualquier anomalía en el sistema de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Esta medida restrictiva debe mantenerse hasta que se revisen y adapten los protocolos de actuación correspondientes. El objetivo es garantizar que los maquinistas puedan visualizar físicamente el estado de la vía, compensando las posibles falencias tecnológicas de los sistemas automáticos que fallaron el 28 de octubre.

Ayudas a las víctimas y gestión consular

El Gobierno ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los afectados por la tragedia, permitiendo a los familiares de las víctimas presentar sus solicitudes desde el viernes hasta el próximo 5 de febrero. Las indemnizaciones superan los 72.000 euros por cada fallecido, y podrán tramitarse tanto presencialmente como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes. Paralelamente, los servicios consulares competentes siguen realizando las gestiones y los trámites necesarios para hacer posible la entrega de las indemnizaciones correspondientes.

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Huelga del SemaF y contexto político

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SemaF) mantiene la huelga para los días 10 y 12 de noviembre, pese a la segunda reunión mantenida con el ministro Carlos Cuerpo. El ministro asume Transportes con el objetivo de restaurar la confianza en la alta velocidad, un reto complicado a veintidós días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El margen temporal para aprobar reformas es reducido, y está por ver si es suficiente para producir evidencias de que la red ferroviaria es más segura y que el dinero comprometido llega realmente a las obras y al mantenimiento.

Desactivación del Platecam y hospitalización

Castilla-La Mancha ha desactivado la emergencia tras la retirada de todos los vagones de los trenes en Urda y la finalización del dispositivo estático de la Guardia Civil. El Plan Platecam fue activado el 28 de octubre tras la colisión, y su desactivación se decretó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa. Mientras tanto, 11 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha, de las cuales dos están en la UCI del Hospital de Toledo, y una que estaba en el Hospital de Ciudad Real ha sido trasladada a un hospital en Madrid.