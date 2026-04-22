Investigación a una pediatra en Toledo por supuestas citas médicas falsas para reducir su carga de trabajo

Una pediatra en Sonseca, Toledo, está siendo investigada por presuntamente llenar su agenda con citas médicas falsas, lo que generó preocupación entre las familias que denuncian una reducción en su disponibilidad. La Consejería de Sanidad ha actuado y la pediatra ha sido trasladada mientras se investiga el caso.

Una investigación exhaustiva se ha abierto contra una pediatra que ejercía en Sonseca , un municipio perteneciente a la provincia de Toledo , tras descubrirse una preocupante práctica de manipulación de su agenda de citas médicas .

La denuncia, originada por la inquietud de varias familias, revela que la doctora habría incluido numerosas citas falsas, una estrategia que, según las acusaciones, buscaba disminuir artificialmente su volumen de trabajo y facilitar su jornada laboral. El caso se destapó gracias a la diligencia de Estefanía, una madre que, al acceder a la aplicación sanitaria para verificar las citas programadas para sus hijos, se encontró con una serie de consultas que jamás había solicitado.

La sorpresa fue aún mayor al observar que, en ciertas ocasiones, se habían agendado múltiples citas para el mismo día, combinando consultas presenciales con llamadas telefónicas. Estas citas, calificadas como 'fantasma' por las familias afectadas, generaron una profunda desconfianza y la necesidad de investigar a fondo lo que estaba sucediendo. La situación no se limitó al caso particular de Estefanía. Al compartir su experiencia en un grupo de WhatsApp con otras madres de la localidad, rápidamente surgieron testimonios similares.

Numerosas familias relataron haber encontrado en la agenda de la pediatra citas programadas para sus hijos sin su consentimiento, llegando incluso a detectarse hasta seis o siete consultas en un lapso de pocos días. Lo más alarmante fue la identificación de citas asignadas a niños que ni siquiera estaban registrados como pacientes de la doctora, lo que sugiere una manipulación sistemática y deliberada de la agenda.

Las familias también expresaron su frustración al observar que, mientras sus hijos figuraban con múltiples citas, los pasillos del centro de salud permanecían notablemente vacíos y la pediatra atendía a un número reducido de pacientes. Esta discrepancia entre la agenda y la realidad clínica alimentó las sospechas y reforzó la necesidad de una investigación exhaustiva.

La sensación de abandono y la preocupación por la calidad de la atención médica recibida llevaron a las familias a alzar la voz y exigir una respuesta a las autoridades sanitarias. La confianza en el sistema de salud se vio seriamente comprometida por esta situación, generando un clima de incertidumbre y malestar en la comunidad.

La transparencia y la rendición de cuentas se convirtieron en demandas prioritarias para las familias afectadas, quienes buscan garantías de que este tipo de prácticas no se repitan en el futuro. Ante la gravedad de las denuncias, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha reaccionó con contundencia. Se confirmó que se había iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como medida cautelar, la pediatra fue apartada de su puesto en el centro de salud de Sonseca y trasladada a otro destino, a la espera de los resultados de la investigación. Las autoridades sanitarias insistieron en que se trata de un caso aislado, aunque reconocieron la seriedad de lo ocurrido y el impacto que ha tenido en la comunidad.

La portavoz del Ejecutivo autonómico expresó su esperanza de que la profesional haya comprendido la gravedad de sus acciones y haya aprendido de esta experiencia. Se enfatizó el compromiso del Gobierno regional con la defensa de la calidad de la atención sanitaria y la protección de los derechos de los pacientes. La investigación se centra en determinar el alcance de la manipulación de la agenda, el tiempo que ha durado esta práctica y las posibles consecuencias para los pacientes afectados.

Se analizarán los registros de citas, las historias clínicas y se tomarán declaraciones a las familias y al personal del centro de salud. El objetivo es obtener una imagen completa y precisa de lo sucedido para poder tomar las medidas necesarias y garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

La Consejería de Sanidad se ha comprometido a mantener informada a la comunidad sobre el avance de la investigación y a tomar las medidas oportunas para restaurar la confianza en el sistema de salud





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