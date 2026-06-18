Inversores extranjeros llegan a Venezuela pese a la opacidad estadística persistente

Hoteles de lujo en Caracas reciben a inversionistas extranjeros mientras el gobierno de Delcy Rodríguez promote un entorno favorable, aunque la falta de datos económicos transparentes limita la confianza y la proyección de negocios en el país.

En hoteles y restaurantes de alta gama de Caracas, la presencia de extranjeros interesados en invertir en Venezuela es cada vez más notable. conversaciones en distintos idiomas, acentos y rondas de negocios, tanto en espacios oficiales como privados, están enfocando la atención en diversos sectores económicos del país, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , reitera que Venezuela ofrece garantías para el retorno de las inversiones internacionales.

Sin embargo, expertos advierten que la persistente opacidad estadística sigue limitando la confianza y precisión necesarias para avanzar en esa dirección. La imagen del momento político, económico y social que atraviesa Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada el 5 de enero sigue sin ser clara para los especialistas, pese a que instituciones oficiales como el Banco Central de Venezuela han retomado recientemente la publicación de algunas cifras clave.

En su discurso de memoria y cuenta del 15 de enero, Delcy Rodríguez presentó cifras como un abastecimiento de alimentos del 99 %, un crecimiento económico del 8,5 % en 2025 y una producción petrolera de 1.200.000 barriles diarios, asegurando que no se estaba importando gasolina. En marzo, el gobierno encargado lanzó el portal Transparencia Soberana, donde afirmaron que detallarían los ingresos por venta de petróleo, gas y minería, así como los gastos del fondo de protección social y del fondo de infraestructura nacional.

Esta iniciativa ha sido criticada por falta de detalles en la información. Además, el BCV ha difundido algunas cifras que no se publicaban desde hace años, como la inflación, pero la opacidad generalizada afecta tanto a inversionistas como a la población local. El vacío de datos estadísticos fomenta la improvisación en un contexto de alta incertidumbre económica, que incluyó un período de hiperinflación.

Cada ciudadano y comerciante debe actuar como su propio analista, tomando decisiones basadas en la observación directa de la pérdida de valor de sus ingresos ante la fluctuación diaria del dólar oficial y la tasa paralela. Las cifras oficiales, como una inflación de 6,3 % en mayo, no cambian la dinámica cotidiana, que sigue marcada por el cortoplacismo y la desconfianza. Los inversionistas requieren reglas claras y certidumbre.

Según el economista y exdiputado opositor José Guerra, existe un déficit estadístico importante que restringe la atracción de capitales, pues los empres necesitan información confiable para evaluar riesgos y perspectivas. Aunque el BCV ha retomado la publicación de algunos indicadores, como la inflación desagregada y componentes del PIB, la falta de datos absolutos impide calcular métricas clave como el PIB per cápita.

La recuperación de la economía venezolana depende, en gran medida, de superar esta opacidad y dotar de fiabilidad a las estadísticas oficiales





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inversión Extranjera Venezuela Delcy Rodríguez Opacidad Estadística Banco Central De Venezuela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los inversores apuestan por el dólar ante el optimismo en torno al 'excepcionalismo estadounidense'Inversores de todo el mundo están volviendo al dólar estadounidense, apostando a que el boom de la inteligencia artificial ayudará a la mayor economía del planeta a eclipsar a...

Read more »

Los inversores apuestan por el dólar ante el optimismo en torno al 'excepcionalismo estadounidense'Inversores de todo el mundo están volviendo al dólar estadounidense, apostando a que el boom de la inteligencia artificial ayudará a la mayor economía del planeta a eclipsar a...

Read more »

Mutuactivos pone el foco en los hoteles como oportunidad de inversiónLanza el fondo de capital riesgo Mutuafondo Hospitality, centrado en la inversión en establecimientos del sur de Europa, principalmente de España, Italia y Portugal.

Read more »

El renacer de las oficinas alimenta el interés por el 22@ de BarcelonaGrandes inversores internacionales, como Tishman Speyer, Freo o Stoneweg, y empresas o inversores locales, como Icyesa o Rentamar, el family office de la familia Vidal, vuelven a...

Read more »