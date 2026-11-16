Inversión para jubilación: Los bonos regresan como clave frente a la volatilidad

Expertos indican que los bonos han recuperado atractivo tras caídas bursátiles. La rentabilidad fija supera ahora a la variable, ofreciendo seguridad para carteras de jubilación.

Los inversores que se acercan a la etapa de jubilación están descubriendo que los productos de renta fija han recuperado su estatus como pilares fundamentales de sus carteras, alejándose de la percepción de que eran activos poco atractivos. Este cambio estratégico responde al concepto de "ajuste según el ciclo vital", una metodología que busca reducir la exposición a activos de mayor riesgo y aumentar la proporción de bonos a medida que se aproxima el cese de la actividad laboral.

Legado de George Osborne y riesgo de Liz Truss

El ministro de Hacienda George Osborne impulsó la libertad de pensiones, permitiendo que los ahorradores gestionaran sus fondos eligiendo combinaciones de acciones, bonos y rentas vitalicias. En aquellos momentos, la rentabilidad de los bonos británicos a largo plazo rondaba el 2% y las rentas vitalicias ofrecían cerca del 5,5%, cifras consideradas mínimas históricas. Esta situación cambió drásticamente tras la crisis de los bonos de 2022 durante el mandato de Liz Truss, cuando muchas pensiones ajustadas vieron desplomarse sus valores.

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Retorno de la renta fija al centro estratégico

La Autoridad de Conducta Financiera advirtió a las aseguradoras sobre la necesidad de ajustar las carteras según la etapa vital del usuario. Un análisis de Barron's destaca que la inversión en bonos corporativos a largo plazo en octubre de 2016 habría generado una rentabilidad anualizada del -1,3% hasta octubre de este año. Este rendimiento negativo contrasta con el 11% de ganancia en libras esterlinas que ofrecieron los mercados bursátiles globales según datos de MSCI.

Expertos como John Stopford señalan nuevo valor

John Stopford, responsable de gestión de rentas en Ninety One, afirma que la situación ha invertido la lógica de hace una década. En aquel entonces la renta variable no era cara, pero los bonos sí. Las perspectivas actuales sugieren que durante la próxima década los bonos deberían obtener una rentabilidad superior a la de la renta variable debido a las ventas masivas de bonos de este año.

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Neuberger Berman y el cambio de expectativas

Rob Dishner, director gerente de renta fija multisectorial en Neuberger Berman, atribuye el aumento de rentabilidad a expectativas de crecimiento más elevadas. Su colega Maya Bhandari explica que esta oleada de ventas generó señales de compra al ofrecer la renta fija valoraciones más atractivas que la renta variable.

Impacto de las elecciones y el Nasdaq 100

Las contundentes victorias del Partido Demócrata en el Congreso provocaron nuevas caídas. El Nasdaq 100 sufrió su peor descenso desde la crisis del Covid en 2020. SK Hynix y otros fabricantes asiáticos vieron afectadas sus acciones ante temores políticos en EE.UU.

Riesgo de valoración y desequilibrio americano

Stopford señala que el porcentaje de activos estadounidenses invertidos en acciones es récord, un nivel aproximadamente 10 puntos porcentuales superior al pico del año 2000. Nunca antes se había tenido tanto capital en renta variable y tan poco en otros activos financieros, incluidos los bonos.