Inverco y Unesca piden incentivos fiscales tras elecciones España

Las asociaciones Inverco y Unespa exigen al nuevo Gobierno reforzar los incentivos fiscales para planes de pensiones y empleo tras las elecciones del 29 de noviembre, buscando corregir la reforma de 2022 que limitó deducciones individuales.

Las bolsas europeas y americanas han experimentado un rally inesperado mientras el dólar se deprecia tras la contundente victoria demócrata, pero en el mercado español el foco está puesto en la previsión social. Las patronales Inverco y Unespa, que agrupan a las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones así como a las aseguradoras, han reclamado hoy al Ejecutivo un mayor impulso al ahorro previsión. Esta petición surge tras las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, donde se espera un refuerzo de los incentivos fiscales para los planes de pensiones individuales.

Reclamo fiscal de asociaciones sectoriales

Este mensaje principal fue lanzado durante la participación de ambas organizaciones en la XII Jornada de Planes de Pensiones. El evento, organizado por CincoDías e Ibercaja, se ha celebrado este miércoles bajo el lema de desear una nueva ley de impulso de la previsión social en su totalidad. Luis Miguel Ávalos, secretario general de Unespa, ha sido quien ha insistido en la importancia de corregir los errores de la anterior normativa. Desde su perspectiva, la regulación previa se equivocó al quitar incentivos a los planes de pensiones sin garantizar los planes de empleo.

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La situación actual limita las aportaciones a planes de pensiones individuales con derecho a reducción en la declaración de la renta a los 1.500 euros. Esta cifra contrasta fuertemente con los 8.000 euros anteriores, mientras que en paralelo se acordó el aumento del beneficio fiscal para las aportaciones a planes de empleo. Esta reforma se adoptó con el objetivo de rebajar un incentivo fiscal que beneficiaba en especial a las rentas más elevadas, aunque no ha conseguido apenas el efecto deseado en términos de recaudación eficiente.

Críticas sobre la eficacia de la reforma actual

Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, ha mostrado su crítica directa hacia la gestión de los incentivos fiscales. Ha asegurado que España le regala a Hacienda cada año 580 millones de euros debido a la ineficacia del modelo actual. Por su parte, María Francisca Gómez-Jover Torregrosa, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, ha defendido la situación de los planes de empleo simplificados. Estos vehículos, creados en la última reforma y dirigidos a las pymes y a los autónomos, tienen aún una vida muy corta.

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El patrimonio de estos planes apenas supera los 980 millones de euros, lo que supone tan solo el 3,4% del total, a través de 48 vehículos. Gómez-Jover Torregrosa ha apuntado a la necesidad de que estos planes ganen tamaño para elevar su rendimiento y transformar el ahorro en inversión productiva. Ha subrayado que el reto es que esta fórmula revierta en pensiones futuras más justas y más adecuadas para los trabajadores, insistiendo en la importancia de incluir los planes de pensiones de empleo en la negociación colectiva.

Proyecciones y propuestas para el nuevo Gobierno

Luis Miguel Ávalos ha expresado su optimismo y espera del nuevo Gobierno, sea del signo que sea, un nuevo impulso al ahorro previsión. El secretario general de Unespa también ha aludido a la valoración que tiene pendiente publicar próximamente sobre la eficacia de la reforma de los planes de pensiones. Esta evaluación, que da más estímulos a los planes de empleo en detrimento de los planes individuales, muestra confianza en que la conclusión será que no se ha alcanzado lo que se esperaba, pudiendo actuar como un revulsivo para el nuevo Gobierno.

Ángel Martínez Aldama ha destacado que el 32% del patrimonio que acumula este vehículo de ahorro previsión, superando en conjunto los 140.000 millones de euros entre planes individuales y de empleo, se destina a invertir en la economía española. Ha reivindicado además los planes de empleo de adscripción automática, propuestos para España por la Comisión Europea y que funcionan con éxito en Reino Unido. Según los cálculos de Inverco, esta medida podría elevar el ahorro en los planes de empleo a 100.000 millones en 10 años.

Actualmente, el conjunto de patrimonio actual en el sistema de empleo asciende a 40.000 millones, lo que hace de esta inyección una medida espectacular, superior según su valoración a la de los fondos NextGeneration. En estos planes, la aportación al plan de pensiones no es a iniciativa del empleado sino que es automática y generalizada para el conjunto de la plantilla. Sin embargo, el trabajador cuenta con la libertad de desvincularse. Luis Miguel Ávalos ha reconocido que tan solo tres millones de trabajadores cuentan con un plan de pensiones de empleo, mientras a otros 18 millones se les limita la capacidad de ahorro individual.

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La demanda final de las asociaciones es clara: mejorar la estructura de incentivos para no limitar la capacidad de ahorro de millones de ciudadanos. Luis Miguel Ávalos ha expresado su deseo personal de jubilarse en España con las pensiones de los países nórdicos, marcando la aspiración de alcanzar estándares europeos superiores en previsión social. La industria espera que el nuevo marco legal, tras las elecciones del 29 de noviembre, corrija las desviaciones actuales y fortalezca el sistema de pensiones español.