Intrahistoria del conflicto desde la perspectiva isleña: La crisis del hantavirus en Canarias

La noticia describe la tensión y la negociación entre el Gobierno regional de Canarias y el Gobierno central de España en torno a la crisis del hantavirus en un crucero que atracó en el puerto de Granadilla. La fuente del Gobierno regional relata la bronca que tuvo lugar entre Fernando Clavijo, presidente canario, y la troika de Moncloa, y cómo Madrid finalmente decidió atracar el barco en Tenerife.

La 'bronca absoluta' de la crisis del hantavirus tuvo lugar el sábado por la noche, cuando Fernando Clavijo, presidente canario, esperaba a los ministros Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor Torres en el puerto de Granadilla, con una misión: 'No nos habían facilitado ningún protocolo de nada, habían decidido todo por nosotros y encima no garantizaban que el barco estuviera no más de un día en nuestras aguas: no les importaba, pero a nosotros sí', dice una fuente del Gobierno regional.

Clavijo primero se whatsappeo y luego habló por teléfono con Mónica García, su interlocutora en toda esta historia.

'Nos vemos en el puerto', dijo ella. Pero, al llegar, la troika de Moncloa se fue directa a los micrófonos de la prensa, que ya algo se olía. ¿Habrá sólo fondeo o podría haber atraque? , se le planteó a la ministra.

'Estaremos a las necesidades de una operación muy compleja, que involucra a 23 países', contestó ella. Tras la rueda de prensa Clavijo esperaba a los ministros con los brazos en jarra. La bronca fue 'descomunal', según quienes les vieron abandonarla. El presidente canario salió de ella 'como un búfalo, gritando: 'El desembarco no se hace, no dan ninguna garantía'





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