Intesa Sanpaolo lanza una OPA sobre Monte dei Paschi para crear un gigante bancario europeo y se adelanta a Banco BPM

Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, ha presentado una oferta pública de adquisición por Monte dei Paschi, el banco más antiguo del mundo, con el objetivo de formar una de las entidades más grandes de la eurozona. La operación, que incluye una prima del 12,5% y un plan de desinversiones, compite con la fusión planeada entre Banco BPM y Monte dei Paschi y ha reconfigurado el tablero de la banca italiana.

La entidad financiera más grande de Italia , Intesa Sanpaolo , ha presentado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco más antiguo del mundo, con la intención de crear uno de los mayores grupos bancarios de Europa .

La operación, que podría valorar a Monte dei Paschi en aproximadamente 3.800 millones de euros, supone un movimiento audaz y estratégico por parte de Intesa, que se adelanta a otras posibles fusiones en el sector, como la planeada entre Banco BPM y MPS. La propuesta de Intesa consiste en intercambiar 1,6 acciones propias más un euro en efectivo por cada título de Monte dei Paschi, lo que representa una prima del 12,5% sobre el precio de cierre de las acciones de MPS antes del anuncio.

Esta OPA competiría directamente con la oferta de fusión "entre iguales" que Banco BPM había empezado a explorar con Monte dei Paschi, moves que pretendían crear la segunda entidad bancaria de Italia por detrás de la propia Intesa. La reacción en los mercados fue inmediata: las acciones de Intesa Sanpaolo cayeron un 1,37%, mientras que las de Monte dei Paschi se dispararon casi un 13%.

El consejero delegado de Intesa, Carlo Messina, había descartado recientemente participar en grandes operaciones de consolidación doméstica debido a la intensa competencia en el mercado italiano, por lo que este giro ha sido considerado inesperado. La historia reciente muestra la complejidad de cerrar grandes fusiones en Italia, ya que el Gobierno suele imponer condiciones estrictas para proteger el empleo y la competencia.

Un ejemplo claro fue la retirada de la oferta de UniCredit por el Banca Popolare di Milano (BPM) tras las exigencias gubernamentales. Intesa ha querido anticiparse a posibles problemas regulatorios y de competencia, y por ello ha estructurado un plan que incluye la venta de gran parte de los activos de Monte dei Paschi a terceros.

En concreto, se ha comprometido a vender la marca Monte dei Paschi, 635 sucursales y una parte sustancial de su estructura operativa a la aseguradora Unipol, la segunda mayor del mercado italiano. Esta venta, que superaría los 3.000 millones de euros, exigiría a Unipol realizar una ampliación de capital de unos 2.000 millones para financiar la adquisición. Posteriormente, Unipol propondría a Banca BPER una combinación de dichos activos con su propia entidad, que operaría bajo la marca Monte dei Paschi.

Este movimiento estratégico de Intesa Sanpaolo busca reforzar su liderazgo en Europa, especialmente en los segmentos de gestión patrimonial, protección y asesoramiento. La integración de Monte dei Paschi aportaría una red de sucursales ampliada y una importante cartera de clientes de alto patrimonio, dado que MPS ha sido tradicionalmente fuerte en banca privada.

Además, la operación permitiría a Intesa acelerar su crecimiento orgánico en Alemania, donde ya tiene presencia a través de la adquisición de una banca de inversión especializada en grandes fortunas adquirida por MPS en 2025. El Gobierno italiano aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la OPA, pero fuentes consultadas por EXPANSIÓN indican que el ejecutivo está evaluando la propuesta teniendo en cuenta el impacto en el empleo y la competencia.

Intesa ha insistido en que su oferta genera valor para todos los accionistas y que ha diseñado un plan de desinversiones para mitigar las preocupaciones antitrust. Mientras tanto, Banco BPM ha reconocido que mantenía conversaciones exploratorias con MPS, pero ha asegurado que su propuesta de fusión "entre iguales" habría generado sinergias de unos 1.100 millones de euros, de los que 650 millones provendrían de ahorros de costes por ajustes de plantilla, simplificación corporativa y unificación de plataformas tecnológicas.

BPM también minimizó los riesgos regulatorios, pero el anuncio de Intesa ha cambiado por completo el panorama de la consolidación bancaria en Italia, un mercado que se ha vuelto muy dinámico debido a la buena marcha comercial de las entidades y a la ambición de mejorar la rentabilidad





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