Intesa Sanpaolo lanza una OPA sobre Monte dei Paschi para crear un gigante bancario europeo

Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano por activos, ha presentado una oferta pública de adquisición sobre Monte dei Paschi, el banco más antiguo del mundo, en una operación que daría lugar a una de las entidades más grandes de la zona euro. La propuesta, que incluye un canje de acciones y efectivo con una prima del 12.5%, busca reforzar el liderazgo en gestión patrimonial y asesoramiento. La operación se anticipa a potenciales obstáculos regulatorios con un plan de desinversión de sucursales y la marca a Unipol, que financiaría la compra con una ampliación de capital. Intesa se adelanta así a Banco BPM, que también planeaba una fusión con Monte dei Paschi, en un contexto de rápida consolidación del sector bancario italiano.

La entidad más grande del país por activos, Intesa Sanpaolo , ha vuelto a sacudir el panorama bancario italiano con una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo.

La operación, que crearía una de las entidades financieras más grandes de la zona euro, busca reforzar el liderazgo europeo de Intesa en gestión patrimonial, protección y asesoramiento. La propuesta presentada al consejo de administración de Monte dei Paschi implica un canje de 1,6 acciones propias más un euro en efectivo por cada título del banco toscano, lo que supone una prima del 12.5% sobre su valor de mercado reciente.

Tras el anuncio, las acciones de Intesa cayeron un 1.37% y las de Monte dei Paschi se dispararon un 12.96%. El movimiento ha sorprendido en Italia, ya que el consejero delegado de Intesa había descartado recientemente participar en grandes operaciones domésticas debido a la intensa competencia en el mercado transalpino.

La historia reciente demuestra la complejidad de cerrar grandes operaciones en el país: UniCredit se vio obligada a retirar su oferta por un competidor tras las condiciones de fusión impuestas por el Gobierno italiano. Anticipándose a posibles problemas de competencia, Intesa se ha comprometido a vender la marca Monte dei Paschi, 635 sucursales y parte de su estructura a la aseguradora Unipol, segunda del mercado italiano, por más de 3.000 millones de euros.

Unipol realizaría una ampliación de capital de unos 2.000 millones para financiar la operación. Adicionalmente, Intesa propondrá a Banca BPER una combinación con la unidad adquirida, que operaría bajo la marca Monte dei Paschi. El negocio asegurador es uno de los grandes atractivos de la operación, dado el potencial de integración con la red bancaria.

El Gobierno italiano aún no se ha pronunciado oficialmente, aunque fuentes consultadas señalan que Intesa ve en Monte dei Paschi una oportunidad para acelerar su crecimiento en segmentos clave y consolidar su presencia en Italia y Europa. Este movimiento ha servido para que Intesa se adelantase a Banco BPM, que también exploraba una fusión "entre iguales" con Monte dei Paschi para crear el segundo mayor banco de Italia.

BPM estimaba sinergias de unos 1.100 millones de euros, con 650 millones de ahorros en costes por ajustes de plantilla, simplificación corporativa y unificación tecnológica, y consideraba el riesgo de ejecución limitado. Italia se ha convertido en uno de los mercados bancarios más dinámicos en consolidación, con entidades que recurren a estrategias inorgánicas impulsadas por el buen momento comercial y la ambición de mayor rentabilidad





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