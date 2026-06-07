Intesa prepara una oferta para colapsar la fusión bancaria de BPM

Intesa está preparando una oferta conjunta con BPER por Monte dei Paschi di Siena, mientras que Banco BPM propone una fusión de 50.000 millones de euros con el fin de crear un nuevo 'campeón nacional' en la banca italiana.

Intesa está preparando una oferta conjunta con BPER por Monte dei Paschi di Siena, apenas unas horas después de que su rival Banco BPM escribiera al consejo de administración de MPS para proponer una fusión de 50.000 millones de euros con el fin de crear un nuevo 'campeón nacional' en la banca italiana.

Según la propuesta, BPER se haría cargo de las actividades bancarias de MPS, mientras que Intesa se quedaría con su unidad Mediobanca, recientemente adquirida, y, en consecuencia, con su participación del 13% en la aseguradora Generali. Intesa está celebrando actualmente una reunión de su junta directiva para acordar los detalles de su oferta conjunta con BPER. Intesa declinó hacer comentarios. BPER no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios.

MPS afirmó desconocer cualquier posible oferta de Intesa y BPER. Las tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que, si bien el resultado de la reunión de la junta del domingo era incierto, tanto Intesa como BPER habían estado sometiendo a escrutinio público a MPS en las últimas semanas. Una oferta conjunta de Intesa y BPER daría lugar a una competencia directa con Banco BPM, que ayer comunicó a MPS su interés en explorar una posible fusión.

BPM, con sede en Milán, declaró que su junta directiva había aprobado por unanimidad contactar con MPS para expresar su interés en iniciar conversaciones destinadas a explorar y acordar una posible fusión negociada entre ambas instituciones. BPM afirmó que una fusión con MPS, el banco más antiguo del mundo, 'crearía un nuevo campeón nacional'.

Según BPM, la fusión prevista crearía un grupo combinado con una capitalización bursátil de más de 50.000 millones de euros y podría ofrecer al banco más opciones estratégicas, incluso en lo que respecta a la posible venta por parte de MPS de su participación en Generali. BPM no reveló los detalles financieros de su propuesta. MPS indicó que el banco había recibido la propuesta de BPM y la evaluaría.

BPM tenía una capitalización de mercado de 20.300 millones de euros al cierre del viernes en Milán, mientras que MPS estaba valorada en 27.300 millones de euros. Funcionarios italianos declararon al Financial Times que la oferta de BPM contaba con la oposición de algunos sectores de la clase dirigente del país, y que era probable que el gobierno italiano tuviera algunas reservas, dado que el mayor accionista de BPM es el francés Crédit Agricole.

Según los funcionarios, el grupo francés acabaría controlando indirectamente el 13% de Generali, un importante inversor en bonos italianos; una posición que el gobierno de Giorgia Meloni no ve con buenos ojos. Roma ya había manifestado anteriormente su oposición a una posible fusión entre las divisiones de gestión de activos de Generali y el grupo francés Natixis.

La propuesta de BPM y los planes rivales de Intesa son los últimos esfuerzos por consolidar la fragmentada banca italiana y se producen después de que MPS adquiriera el año pasado Mediobanca, con sede en Milán, en una operación de 17.000 millones de euros que causó gran revuelo en el sector. Al mismo tiempo, el gobierno italiano persigue sus ambiciones de ayudar a crear un 'tercer pilar' en la industria para desafiar a UniCredit e Intesa, los dos pesos pesados del sector.

UniCredit, dirigida por la experimentada negociadora de Andrea Orcel, abandonó el año pasado su oferta de adquisición de BPM tras la oposición del gobierno. Según han informado recientemente los medios de comunicación italianos, otros prestamistas italianos también podrían estar interesados en adquirir MPS. Según banqueros de Milán, MPS era claramente un objetivo para sus rivales. Su actividad, que incluye la propiedad de Mediobanca y su participación en Generali, la convierte en un activo atractivo.

La intervención de MPS en Mediobanca, que se concretó el pasado mes de septiembre, conmocionó al sector bancario del país. Mediobanca fue considerada durante mucho tiempo un símbolo de la influencia empresarial del norte de Italia y un importante actor en el poder a nivel nacional, mientras que el banco comercial toscano, de menor tamaño, había sido considerado durante décadas el niño problemático de la banca italian





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