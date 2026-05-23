Interview with Alberto Núñez Feijóo, leader of Partido Popular, on the first-ever impeachment of a Spanish ex-prime minister

Solemnly, the leader of the popular party, Mr. Alberto Núñez Feijóo, speaks about the significance of a historical event, in his view, when for the first time in the democratic history of Spain a former prime... minister has been indicted.

EXPANSIÓN les ofrece las entrevistas más destacadas del VII Foro Internacional EXPANSIÓN que se acaba de celebrar. Hoy tenemos a Alberto Núñez Feijóo , líder del Partido Popular , entrevistado por Iñaki Garay, director adjunto de EXPANSIÓN.

El presidente del PP, resaltó la gravedad de que por primera vez en la historia democrática de España haya sido imputado un ex presidente del Gobierno.

"Ayer (por el martes), la historia democrática española da un salto porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado por una serie de delitos que no podrían cometerse en ningún caso si no tiene un enlace directo y una autorización y una complicidad con el Consejo de MinistrosEl líder de los populares, quien antes de su participación en el foro de debate ya había asegurado en los pasillos del Congreso que "voy a cumplir con mi deber y cuando crea que ha llegado el momento", ha señalado que la imputación de Zapatero ha generado una "situación muy compleja para nuestro país", advirtiendo de que no es un hito más en el rosario de escándalos que afectan al PSOE y al Ejecutivo en los últimos meses, ya que Lopez de Prado, presidente de Grupo Cox y candidato a la presidente del Real Madrid, entrevistado por Vicente Clavel, director del programa RTVE LaSota Ha sido invitado a participar en el foro de debate y a expander su punto de vista sobre su proyecto en materi





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