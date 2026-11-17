Fallas tecnológicas afectan a la NSA, aerolíneas y bancos en EE.UU. Donald Trump minimiza el impacto, mientras la FEMA realiza pruebas nacionales de alerta.

Una serie de interrupciones tecnológicas simultáneas ha afectado a sistemas críticos en Estados Unidos, impactando desde agencias de inteligencia hasta el transporte aéreo y el sector bancario. La Agencia de Seguridad Nacional ( NSA, por sus siglas en inglés) experimentó una caída en sus redes este martes, según han informado diversos medios estadounidenses. Estos incidentes se suman a problemas previos que ya habían restringido servicios esenciales durante la semana.

Fallas técnicas afectan a la NSA y aerolíneas

La interrupción en la NSA, que contiene información altamente clasificada, ocurre en medio de un contexto de vulnerabilidad sistémica. La agencia utiliza redes que permiten a los empleados intercambiar información sensible, la cual quedó comprometida por la caída del servicio. Esta situación se agrava tras un fallo generalizado en el sistema aéreo de Estados Unidos que se produjo el pasado viernes. La compañía aerolínea United Airlines también confirmó este lunes un problema tecnológico que provocó alteraciones significativas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional.

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Minimización del impacto por la administración Trump

La Administración del presidente Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares. Durante más de cuatro horas, la agencia Federal de Aviación (FAA) gestionó las consecuencias del incidente, el cual provocó la cancelación de un número considerable de vuelos. El presidente Donald Trump declaró estas interrupciones ante los periodistas en Manila este martes, asegurando que este tipo de problemas son inevitables. El mandatario afirmó: "Estas cosas pasan". El presidente Donald Trump agregó que no pasa nada, minimizando así la gravedad de las fallas reportadas en infraestructuras críticas del país.

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Pruebas nacionales de alerta y respuesta

En un esfuerzo por evaluar la preparación nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, sigla en inglés) realiza este martes una prueba nacional de alertas. Este tipo de simulacros suelen ser habituales a nivel estatal, aunque no se realizaba uno de alcance nacional desde 2023. En esta ocasión, la prueba no incluirá la alerta por teléfono móvil para los ciudadanos. El procedimiento consiste en verificar que los medios de comunicación reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

Impacto conjunto en servicios bancarios

Además de los sectores gubernamentales y de transporte, el sistema financiero también sufrió consecuencias directas. Varios usuarios denunciaron problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país este lunes. Estas fallas coinciden con la interrupción de la NSA y los problemas aéreos, creando una cadena de disrupciones tecnológicas a nivel nacional. La combinación de estos eventos ha evidenciado la fragilidad de las infraestructuras digitales que sostienen la economía y la seguridad del país.