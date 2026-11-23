El PSOE Huesca enfrenta acusaciones tras ser vista Begoña Nasarre usando su teléfono durante el debate de Aragón TV, lo que obligó a repetir la grabación y generó polémica.

La grabación del debate electoral para el Congreso de los Diputados en la provincia de Huesca fue interrumpida abruptamente cuando el personal de control detectó que la candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Begoña Nasarre, estaba utilizando su teléfono móvil en directo. Este incidente, confirmado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Aragón TV), ha desatado una intensa controversia política, con acusaciones de trampa por parte del Partido Popular (PP) y Vox, mientras el PSOE atribuye el suceso a un simple descuido operativo.

Detalles del incidente y normativa violada

El incidente ocurrió durante la emisión del debate en el que se presentaban los candidatos a la circunscripción de Huesca. Según el vídeo al que ha tenido acceso EL MUNDO, se observa a la socialista manoseando y utilizando su dispositivo móvil con total normalidad, una acción que violaba explícitamente las reglas establecidas. Estas normas, pactadas por todas las formaciones políticas con anterioridad a la grabación, prohibían terminantemente el uso de teléfonos en el plató. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión confirmó en un comunicado oficial que el uso del aparato por parte de Nasarre fue la causa directa de la interrupción del programa.

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La violación de estos protocolos de seguridad y neutralidad técnica obligó a los responsables de la cadena a detener la emisión inmediatamente. La presencia del dispositivo electrónico no solo infringió los acuerdos de cobertura, sino que también comprometió la integridad del proceso electoral tal como fue acordado por los partidos participantes. La decisión de detener la grabación se tomó ante la clara evidencia del incumplimiento, asegurando así el cumplimiento de las reglas de juego previamente negociadas.

Reacciones políticas y acusaciones cruzadas

El Partido Popular presentó un comunicado donde calificaba la situación de extrema gravedad, acusando directamente a la candidata socialista de hacer trampas. Los populares subrayaron que el incidente confirmaba el incumplimiento de los planes de cobertura y los acuerdos alcanzados entre todas las formaciones políticas para la celebración del debate. Esta postura fue respaldada firmemente por los representantes de Vox en Aragón, quienes también condenaron duramente el comportamiento de Nasarre, viéndolo como una falta de ética y respeto hacia el proceso democrático.

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Desde la defensa del PSOE Huesca, la respuesta fue inmediata pero diferenciada. La propia Begoña Nasarre se disculpó públicamente, calificando el incidente como un error humano y un descuido personal. Nasarre explicó que se había olvidado dejar su teléfono en el bolso, lo cual habría provocado interferencias técnicas imaginarias que, según su versión, justificaron la necesidad de repetir la grabación. Sin embargo, esta afirmación sobre las interferencias fue negada rotundamente por la propia Aragón TV, lo que ha aumentado el escepticismo hacia la explicación de la candidata.

Implicaciones para la campaña electoral

A pesar de ser la candidata número uno por la provincia de Huesca, Begoña Nasarre no participará en el acto público donde Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, celebrará uno de los últimos mitines de la campaña. Esta decisión, aunque no se especificó explícitamente como un castigo directo, refuerza la tensión interna y externa que rodea el incidente. El evento con el presidente del Gobierno se presentaba como una de las últimas grandes oportunidades de visibilidad en la región, lo que añade una capa adicional de complejidad a la estrategia electoral del socialismo aragonés.

Consecuencias y próximos pasos

El incidente deja un precedente importante sobre la vigilancia y el cumplimiento de las normas en los debates electorales televisados. La repetición de la grabación implica costes adicionales y retrasos en la disponibilidad del material para los medios y el público, interrumpiendo el flujo informativo planificado. La polémica generada entre el PP, Vox y el PSOE Huesca podría influir en la narrativa de la campaña, con ambos bandos utilizando el hecho para cuestionar la transparencia y la profesionalidad de sus rivales.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, al confirmar los hechos, reafirma su compromiso con la neutralidad y el estricto cumplimiento de los protocolos acordados. Para los espectadores y el resto de candidatos, el incidente sirve como un recordatorio de la rigidez en la aplicación de las reglas durante los procesos electorales. La resolución final de esta disputa política podría depender de la capacidad de cada formación para gestionar la narrativa pública y las posibles sanciones internas que se deriven de la investigación del caso.