Intérprete judicial de Texas, Meenu Batra, relata su detención por el DHS y el rostro humano de la política migratoria

Meenu Batra, intérprete en tribunales de inmigración, fue arrestada por el Departamento de Seguridad Nacional en marzo de 2024. Su historia, desde el trauma de la violencia en la India hasta seis semanas de custodia, evidencia las consecuencias de las políticas de deportación y la falta de derechos humanos para migrantes sin antecedentes penales.

Meenu Batra, una intérprete judicial que lleva más de dos décadas trabajando en los tribunales de inmigración de Texas, se vio a sí misma del otro lado del sistema cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la detuvo durante más de seis semanas en marzo de 2024.

Nacida en la India en 1973, llegó a Estados Unidos a los dieciocho años, huyendo de la violencia que siguió al asesinato de la primera ministra Indira Gandhi y la consiguiente ola de pogromos contra los sijes que cobró la vida de sus padres. Tras solicitar asilo y reunirse con sus hermanos mayores, Batra recibió en el año 2000 una orden de deportación que fue inmediatamente suspendida, lo que le impidió ser expulsada y le permitió permanecer legalmente en el país.

Desde entonces, vivió 25 años sin contacto formal con las autoridades migratorias, trabajando como intérprete en casos que involucraban a migrantes de Centroamérica, Asia del Sur y otras regiones, facilitando la comunicación entre los acusados y el sistema judicial. El 17 de marzo de 2024, mientras viajaba a Milwaukee para ejercer su labor de intérprete de punyabí en un juicio, Batra fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de Dallas y catalogada por el DHS como "extranjera ilegal" en el marco de una "operación de control focalizada".

Un portavoz de la agencia declaró que continuarían persiguiendo la deportación de aquellos que, según ellos, no tienen derecho a estar en Estados Unidos. La detención de Batra reaviva el debate sobre la política migratoria de la era Trump, que durante su mandato priorizó la deportación de los llamados "peores de los peores" pero también resultó en la expulsión de personas sin antecedentes penales que habían construido familias y carreras en el país.

Batra, quien no posee antecedentes criminales, describió su experiencia en custodia como "angustiosa" y aseguró que todavía se está recuperando, pero añadió que la vivencia le otorgó una comprensión más profunda del sufrimiento que padecen los migrantes ante un sistema judicial que a menudo los niega de los derechos básicos. Durante los días que estuvo recluida, Batra relató que intentó ayudar a otros detenidos a entender sus derechos y a defenderse, pese a las difíciles condiciones, como celdas superpobladas y la presencia de cadenas en algunos casos.

Ahora, con la esperanza de que su historia sirva de espejo para los cientos de inmigrantes que viven en la sombra, ella afirma que su objetivo es visibilizar la falta de garantías humanas que enfrentan personas que, como ella, son parte integral de la sociedad estadounidense.

"Solo espero que esto ayude a llamar la atención sobre quienes no tienen voz", declaró Batra, al tiempo que vuelve a sus hijos y a su comunidad, recordando los inicios de su vida en Texas, a sólo media hora de la frontera con México, donde descubrió la urgente necesidad de intérpretes de lenguas del sur de Asia en los centros de detención. Su relato se convierte así en un testimonio de resistencia y de la búsqueda de una vida mejor, recordando que detrás de cada número de detención hay una historia humana que merece ser escuchada





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