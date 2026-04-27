Intento de Magnicidio en la Cena de la Casa Blanca: El Relato del Mentalista Oz Pearlman

Un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha conmocionado a Estados Unidos. El mentalista Oz Pearlman, presente en el evento, relata su experiencia en medio del caos y el pánico.

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se transformó en una escena de pánico y peligro cuando un individuo intentó atentar contra la vida del presidente Donald Trump .

El evento, que tradicionalmente es un encuentro festivo entre la prensa y figuras políticas, quedó marcado por un incidente que puso en riesgo la seguridad del mandatario y de todos los presentes. En medio del caos, una figura inusual ha captado la atención del público: Oz Pearlman, un mentalista que se encontraba realizando una actuación en el momento del ataque.

Las imágenes del incidente muestran a Pearlman ubicado justo en el centro de la mesa principal, a escasos metros del presidente Trump y la primera dama Melania Trump. El ilusionista ha compartido su relato sobre los momentos de terror que vivió durante el intento de magnicidio.

Pearlman describió cómo, mientras se encontraba en pleno truco de magia, adivinando un nombre que pensaba Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, escuchó un fuerte ruido que inicialmente confundió con una caída o una emergencia médica. Sin embargo, la rápida y contundente reacción del Servicio Secreto le reveló la gravedad de la situación.

Los agentes, actuando con rapidez y profesionalismo, se abalanzaron sobre el presidente Trump para protegerlo, derribándolo con fuerza y colocándolo directamente junto a Pearlman. El mentalista relató el momento del forcejeo, describiéndolo como un 'placaje estilo Liga Nacional de Fútbol Americano', y cómo se encontró cara a cara con el presidente a menos de 30 centímetros de distancia, manteniendo una mirada fija durante unos segundos que le parecieron una eternidad.

La experiencia, según sus palabras, fue 'la visión más loca de su vida'. El pánico se apoderó de la sala cuando se escucharon las detonaciones. Pearlman, temiendo que se tratara de un atentado con bomba, se lanzó al suelo junto con los demás invitados, arrastrándose por detrás de las cortinas en busca de un lugar seguro. La confusión y el miedo eran palpables, mientras el Servicio Secreto tomaba el control de la situación y evacuaba al presidente Trump del lugar.

Pearlman expresó su alivio de que el oficial del Servicio Secreto que resultó herido estuviera fuera de peligro, gracias a su chaleco antibalas. El incidente ha generado una profunda conmoción en todo el país y ha reabierto el debate sobre la seguridad del presidente y de las figuras públicas. Las autoridades han identificado al atacante como Cole Allen, un individuo que viajó desde Los Ángeles con la intención de cometer el atentado.

Allen se encuentra actualmente bajo custodia en un hospital, donde está siendo sometido a una evaluación psiquiátrica, y se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington D.C. en los próximos días. La investigación está en curso para determinar los motivos del atacante y si actuó solo o en colaboración con otras personas.

Este evento ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los eventos públicos y la importancia de contar con medidas de seguridad eficaces para proteger a los asistentes. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que suele ser un evento de carácter social y mediático, ha quedado marcada por este incidente de violencia. La rápida respuesta del Servicio Secreto y la valentía de los agentes que protegieron al presidente Trump han sido ampliamente elogiadas.

Sin embargo, el incidente ha generado preguntas sobre la seguridad en eventos de este tipo y la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar futuros ataques. La comunidad internacional ha expresado su condena al atentado y ha ofrecido su apoyo al gobierno estadounidense. El incidente ha recordado a todos la importancia de la seguridad y la necesidad de estar preparados para enfrentar cualquier amenaza.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del ataque y llevar a los responsables ante la justicia. La experiencia vivida por Oz Pearlman, el mentalista que se encontraba en el centro de la mesa principal, ha sido compartida por miles de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un testimonio impactante de los momentos de terror que se vivieron durante el intento de magnicidio.

La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca pasará a la historia como un evento que estuvo a punto de convertirse en una tragedia, pero que gracias a la rápida acción del Servicio Secreto y a la suerte, pudo evitarse un desenlace fatal





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