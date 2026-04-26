Intento de Atentado Contra Trump en la Cena de Corresponsales: Revelaciones del Manifiesto del Detenido

Un individuo intentó atacar a Donald Trump y a miembros de su administración durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Un manifiesto revelado detalla sus motivaciones, planificación y críticas a la seguridad del evento.

La noche de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se vio sacudida por un intento de atentado que puso en alerta máxima a los servicios de seguridad y generó conmoción a nivel nacional e internacional.

Cole Allen, el individuo detenido tras irrumpir en el Hotel Washington Hilton con la intención de atacar a figuras prominentes de la administración Trump, había preparado meticulosamente un plan detallado, plasmado en una nota a la que tuvo acceso The New York Post, revelando una motivación profundamente arraigada en la percepción de crímenes cometidos por el gobierno anterior. Allen, en su manifiesto, expresa una larga insatisfacción con las acciones de Trump y sus colaboradores, llegando a la conclusión de que la inacción ante lo que considera 'crímenes' equivale a complicidad.

Su objetivo principal era atacar a los 'cargos públicos', priorizando 'del más alto al más bajo', con la excepción del director del FBI, Kash Patel. El documento revela una escalofriante justificación para su acto, argumentando que la asistencia al discurso de Trump por parte de otros asistentes implicaba una aceptación tácita de sus acciones, convirtiéndolos en cómplices.

Allen incluso anticipaba la posibilidad de tener que 'pasar por encima de casi todos' para alcanzar sus objetivos, aunque expresaba el deseo de evitarlo. La nota también detalla una preocupante evaluación de la seguridad del hotel, describiendo una alarmante falta de medidas preventivas que le permitieron introducir múltiples armas sin ser detectado. Esta vulnerabilidad, según Allen, habría facilitado la entrada de cualquier agente con intenciones hostiles, incluso con armamento pesado.

La planificación del ataque, según el documento, se extendió a la consideración de tácticas para minimizar el daño colateral. Allen especificaba su intención de 'incapacitar de forma no letal' a los agentes del Servicio Secreto, considerándolos objetivos solo en caso de ser estrictamente necesario. Optó por el uso de perdigones en lugar de balas para evitar lesiones mortales, aunque su determinación de alcanzar a sus objetivos era inquebrantable.

La nota también revela una profunda desconfianza en las instituciones y una sensación de vacío en la representación legal, expresando que, como individuo de ascendencia mixta, no veía a nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de defender la ley. Allen critica la frase cristiana de 'poner la otra mejilla', considerándola una justificación para la pasividad ante la opresión.

En su lugar, aboga por una confrontación directa con aquellos que considera responsables de 'violaciones en centros de detención', 'ejecuciones sumarias de pescadores' y 'abusos contra adolescentes'. El autor del manifiesto se describe a sí mismo como alguien que, aunque no deseaba llevar a cabo el ataque, sentía que no tenía otra opción, ya que nadie más parecía dispuesto a actuar.

La elección del momento y el lugar, según Allen, representaban 'el mejor momento y la mejor oportunidad de éxito', a pesar de ser un 'inconveniente' personal. El incidente culminó con la irrupción de Allen en el control de seguridad del Hotel Washington Hilton, donde se encontraba Trump junto a miembros de su gobierno y periodistas.

Fue rápidamente reducido por los agentes de seguridad, pero no sin antes disparar e herir a un oficial del Servicio Secreto, cuya vida se salvó gracias a su chaleco antibalas. Tras el intento de atentado, Trump calificó a Allen como un individuo con 'motivos religiosos radicales' y ordenó una evaluación psiquiátrica completa. La investigación en curso apunta a que el ataque estaba dirigido específicamente contra Trump y miembros de su Gabinete.

Testigos presenciales, incluyendo corresponsales de RTVE, describieron momentos de 'pánico y confusión' durante el incidente. La falta de seguridad en el hotel, como había detallado Allen en su nota, ha generado interrogantes sobre las medidas de protección implementadas para un evento de tal magnitud. La vulnerabilidad del hotel, tanto en el transporte como en las instalaciones, permitió a Allen ingresar con múltiples armas sin ser detectado, lo que plantea serias preocupaciones sobre la eficacia de los protocolos de seguridad.

El caso de Cole Allen ha desatado un debate nacional sobre la seguridad de los funcionarios públicos, la radicalización política y la necesidad de fortalecer las medidas de protección en eventos de alto perfil





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