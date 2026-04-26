Intento de Ataque contra Donald Trump durante Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Un hombre fue detenido tras disparar cerca del lugar donde el expresidente Donald Trump asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Este incidente se suma a una serie de amenazas y ataques recientes contra Trump, reviviendo preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en Estados Unidos.

Un nuevo incidente de seguridad ha tenido lugar en Washington D.C. durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, donde el expresidente Donald Trump era el invitado de honor.

Un individuo identificado como Cole Allen, de 31 años y originario de California, fue detenido por el Servicio Secreto tras disparar en las inmediaciones del evento. Afortunadamente, el expresidente Trump resultó ileso. Este incidente se suma a una preocupante serie de amenazas y ataques contra la figura de Trump en los últimos meses, y revive el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Estados Unidos. El historial de agresiones contra Trump es alarmante.

El 13 de julio de 2024, durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, Trump sufrió una herida de bala en la oreja derecha, mientras que un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, fue abatido por las fuerzas de seguridad. Posteriormente, el 15 de septiembre, Trump escapó de otro intento de ataque mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach, Florida.

El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle escondido en la maleza cercana al campo, quien huyó antes de poder abrir fuego y fue detenido más tarde. Aún más recientemente, el 12 de octubre, Vem Miller, de 49 años, fue arrestado en un control de seguridad durante un mitin de Trump en Coachella, California, aunque fue liberado bajo fianza y negó cualquier intención de dañar al expresidente.

Estos eventos, aunque individuales, revelan un patrón inquietante de hostilidad y violencia dirigida hacia el expresidente. La historia de Estados Unidos está marcada por la violencia política contra sus líderes. Cuatro presidentes en ejercicio han sido asesinados: Abraham Lincoln en 1865, James A. Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. Los Archivos Nacionales de EEUU indican que aproximadamente uno de cada nueve presidentes ha perdido la vida a manos de un agresor.

Lincoln fue asesinado a quemarropa en el Teatro Ford por John Wilkes Booth, un actor confederado. Garfield fue tiroteado en una estación de ferrocarril por un aspirante a cargo público frustrado, y McKinley murió una semana después de recibir dos disparos durante un acto público en Búfalo. Kennedy fue víctima de un magnicidio en Dallas, Texas, en 1963, a manos de Lee Harvey Oswald.

Además de los asesinatos, ha habido numerosos intentos fallidos de magnicidio contra presidentes como Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Harry Truman, Gerald Ford y Bill Clinton. La combinación de la proliferación de armas, la creciente polarización política y la intensa visibilidad mediática de los líderes políticos convierte a Estados Unidos en un caso único en cuanto al riesgo que enfrentan sus dirigentes en comparación con otras democracias occidentales.

El asesinato de McKinley, de hecho, fue el catalizador para la creación del Servicio Secreto, la agencia encargada de proteger al presidente y a otros funcionarios de alto rango





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