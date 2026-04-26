Intento de asesinato contra Donald Trump en el Hotel Hilton revive el ataque a Ronald Reagan en 1981

Un hombre armado intentó atacar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2026, recordando el atentado contra Ronald Reagan en 1981. El ataque, ocurrido en el mismo hotel, resurge la pregunta sobre la seguridad presidencial y los riesgos políticos en Estados Unidos.

Washington, D.C. — En un inquietante episodio que evoca los peores momentos de la historia política de Estados Unidos, el presidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato durante la primera cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2026.

El ataque, ocurrido en el Hotel Hilton, recuerda al atentado contra Ronald Reagan en 1981, cuando un tirador hirió gravemente al entonces mandatario en un intento fallido de magnicidio. En aquella ocasión, el autor de los disparos, John Hinckley Jr., un hombre obsesionado con la actriz Jodie Foster, abrió fuego contra Reagan mientras este saludaba a la multitud tras un acto público.

El presidente resultó herido de gravedad, con una bala que perforó su pulmón, mientras que otros tres miembros de su equipo, incluyendo un secretario de prensa, un policía y un agente del Servicio Secreto, también fueron alcanzados por los disparos. La investigación inicial apuntó a la URSS como posible responsable, en pleno contexto de la Guerra Fría, pero finalmente se descubrió que el ataque no tenía motivación política, sino personal.

Ahora, más de cuatro décadas después, el Hotel Hilton vuelve a ser escenario de un intento de magnicidio. Un hombre armado con una escopeta intentó acceder al recinto donde Trump se encontraba junto a la primera dama y otros miembros de su Gabinete. El asaltante fue detenido tras un tiroteo en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido. Las autoridades aún investigan los motivos del ataque, pero el paralelo con el caso de Reagan es innegable.

Ambos sucesos ocurrieron en el mismo lugar, separados por décadas, pero unidos por la violencia política y la vulnerabilidad de los líderes en espacios públicos. Mientras Trump se recupera y las autoridades buscan respuestas, el país reflexiona sobre la seguridad presidencial y los riesgos que enfrentan quienes ocupan el cargo más poderoso del mundo





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