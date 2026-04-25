Intensos Ataques en Ucrania Dejan Decenas de Heridos y Muertos; Ataque en Rusia Sorprende

La región de Jersón y la ciudad de Dniper sufren ataques masivos con drones y artillería, causando numerosas víctimas. Un ataque de drones en Yekaterimburgo, Rusia, deja seis heridos, marcando una escalada en el conflicto.

La región de Jersón y otras 31 localidades sufrieron un intenso ataque durante el último día, combinando el uso de drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería.

Este ataque dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y 17 heridos, según informes de la Administración Regional de Jersón. La ciudad de Dniper fue particularmente golpeada, siendo el foco de los ataques más intensos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó profundamente las pérdidas a través de su cuenta en la red social X, extendiendo sus condolencias a las familias afectadas no solo en Dniper, sino en todas las regiones del país que sufrieron los embates.

Zelenski enfatizó que la estrategia rusa se mantiene constante: el empleo de drones de ataque, misiles crucero y una considerable cantidad de misiles balísticos, dirigidos sistemáticamente a infraestructuras civiles esenciales, como edificios residenciales, plantas de energía y empresas. El mandatario ucraniano hizo un llamado urgente a sus socios internacionales, instándolos a tomar medidas inmediatas y decisivas para fortalecer la defensa aérea del país, subrayando que cada ataque debe servir como un recordatorio de la necesidad imperiosa de una respuesta contundente.

La situación en Dniper es especialmente crítica. Actualmente, 11 personas se encuentran hospitalizadas tras el ataque ruso a la ciudad, y las operaciones de rescate continúan en el lugar del impacto sobre un edificio residencial. Existe la preocupante posibilidad de que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Los ataques rusos se extendieron a lo largo de prácticamente toda la noche, afectando no solo a Dniper, sino también a otras ciudades y comunidades.

Hasta el momento, se ha confirmado que 14 personas resultaron heridas en Dniper, incluyendo un niño de 9 años que recibió atención médica y será tratado de forma ambulatoria. El jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha, informó además sobre la desaparición de seis personas en la ciudad. En Odesa, un ataque con drones causó heridas a al menos dos personas, según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Kiper.

Kiper detalló que los ataques se concentraron en la zona sur, dañando edificios residenciales e infraestructura portuaria. Las víctimas están recibiendo la asistencia médica necesaria. La gravedad de la situación se agrava por la naturaleza indiscriminada de los ataques, que impactan directamente en la vida de los civiles. De manera sorprendente, un incidente similar tuvo lugar en Yekaterimburgo, la capital de los Urales en Rusia, donde un ataque de drones ucranianos impactó un edificio residencial, causando heridas a seis personas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. El gobernador local, Denis Pasler, informó que ninguno de los heridos se encuentra en estado grave y que los residentes del edificio fueron evacuados. Los testigos relatan que, inicialmente, creyeron que se trataba de un terremoto, dada la inesperada naturaleza del ataque. Este incidente, si se confirma la autoría ucraniana, marcaría una escalada significativa en el conflicto, extendiendo las hostilidades al territorio ruso.

Mientras tanto, en España, se reportó el hallazgo de una mujer y un hombre fallecidos por heridas de arma de fuego en su domicilio en Lena, Asturias, un caso que se investiga por las autoridades. En el ámbito político, Page ha señalado a los líderes del PSOE en relación con la filtración de videos del Comité Federal de 2016.

Además, se han anunciado novedades en el sector automotriz, con la presentación de la nueva propuesta de CHERY en Auto China 2026 y la cooperación estratégica entre Chery y NVIDIA en áreas como la asistencia al conductor y la inteligencia artificial. También se destaca la expansión de la medicina genómica por parte de KFSH





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