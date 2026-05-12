Intensa agenda legislativa del Ministerio de Trabajo en 2026: Encarecimiento del despido improcedente, reforma del Diálogo Social y otros proyectos

El Gobierno ha dado a conocer el Plan Anual Normativo 2026, que recoge los decretos y proyectos legislativos que planea aprobar durante el año. Entre los objetivos de la cartera dirigida por Yolanda Díaz se encuentra la reformación del despido improcedente y la búsqueda de una mayor representatividad en el diálogo y la negociación social.

El Ministerio de Trabajo planea una intensa agenda legislativa durante este 2026 con numerosos objetivos como encarecer el despido improcedente y restar poder a Cepyme en el diálogo social.

La clave es que se considera que la actual indemnización por despido improcedente no cumple 'su función disuasoria y compensatoria'. Otra cuestión importante es la reforma profunda del Diálogo Social con la aspiración de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz de llevar al Consejo de Ministros una ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pymes.

Además, existen otras normas como la reforma de prevención de riesgos laborales y la de la Democracia en la Empresa





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