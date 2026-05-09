Intelligence Estimate: New Iranian Supreme Leader Plays Crucial Role in War Strategy, Health Concerns

The U.S. intelligence estimates that the new supreme leader of Iran, Mojtaba Jamenei, plays a critical role in shaping the country's war strategy alongside high-ranking Iranian officials. The reports suggest that the precise authority within the fractured regime remains unclear, but it is believed that Jamenei is assisting in Iran's negotiations with the U.S. to end the war. However, there are concerns about his health and his role in the Iranian leadership structure. The Trump administration continues to seek a diplomatic resolution to the conflict while a ceasefire has been in place for over a month. The U.S. intelligence estimates that Iran is recovering from the U.S. bombing campaign, which left intact significant military capabilities and the ability to withstand several more months of a U.S. blockade. Jamenei was announced as the new supreme leader after being injured in an attack, but his whereabouts have not been confirmed visually by the U.S. intelligence community. His isolation for medical treatment has raised questions about his health and his role in the leadership structure. The president of Iran, Masoud Pezeshkian, reported meeting with Jamenei in a face-to-face meeting, marking the first reported meeting between a high-ranking Iranian official and the new supreme leader.

La inteligencia de Estados Unidos estima que el nuevo líder supremo de Irán desempeña un papel crítico en la configuración de la estrategia de guerra junto con altos funcionarios iraníes, según múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia.

Los informes concluyeron que la autoridad precisa dentro de un régimen ahora fracturado sigue sin estar clara, pero que Mojtaba Jamenei está ayudando a dirigir las negociaciones de Irán con Estados Unidos para poner fin a la guerra. Jamenei no ha sido visto en público desde que sufrió heridas graves durante un ataque que mató a su padre y a varios de los principales líderes militares del país al comienzo de la guerra, lo que llevó a especulaciones sobre su salud y su papel en la estructura de liderazgo iraní.

El Gobierno de Trump continúa buscando un fin diplomático del conflicto mientras un alto el fuego se extiende por más de un mes. La inteligencia estadounidense estima que Irán continúa recuperándose de la campaña de bombardeos de Estados Unidos que dejó intactas capacidades militares iraníes significativas y la capacidad de sobrevivir varios meses más de un bloqueo estadounidense, según las fuentes.

Jamenei fue anunciado como el nuevo líder supremo de Irán, en sustitución de su padre, días después del ataque que lo hirió, pero hasta la fecha la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no ha podido confirmar visualmente su paradero, dijeron las fuentes. Parte de la incertidumbre se debe a que Jamenei no utiliza ningún dispositivo electrónico para comunicarse; en su lugar, solo interactúa con quienes pueden visitarlo en persona o enviando comunicaciones a través de un mensajero, añadió una de las fuentes.

Jamenei permanece aislado mientras recibe tratamiento médico por sus heridas, incluidas quemaduras graves en un lado de su cuerpo que afectan su rostro, brazo, torso y pierna, añadieron las fuentes. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró a los medios estatales iraníes a principios de esta semana que había mantenido una reunión de dos horas y media con Jamenei, lo que marca la primera reunión en persona reportada entre un alto funcionario iraní y el nuevo líder supremo del país.

Lo que los funcionarios de Estados Unidos sí saben sobre el estado de Jamenei se basa en datos obtenidos de quienes se comunican con él, dijeron las fuentes familiarizadas. Sin embargo, existe cierta duda entre los analistas de inteligencia sobre si algunos en la estructura de poder de Irán podrían intentar influir en Jamenei para apropiarse de su autoridad y promover sus propios intereses.

La guerra ha degradado las capacidades militares de Irán, pero no las ha destruido, según informes de inteligencia estadounidense. CNN informó previamente que la inteligencia de Estados Unidos evaluó que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán habían sobrevivido a los ataques de EE. UU.

Un informe reciente elevó esa cifra a dos tercios, en parte debido a que el alto el fuego en curso está proporcionando a Irán tiempo para desenterrar lanzadores que podrían haber quedado enterrados en ataques anteriores, según fuentes familiarizadas con la inteligencia. Un informe separado de la CIA concluyó que Irán probablemente puede resistir hasta cuatro meses más del bloqueo estadounidense sin una desestabilización completa de su economía, dijeron las fuentes.

The Washington Post fue el primero en informar sobre la evaluación de la CIA. Las fuerzas militares de Estados Unidos e Irán han intercambiado disparos en los últimos días, a pesar de un alto el fuego en curso, mientras el tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha reducido casi a cero, con ambas partes reclamando el control de la vía marítima.

Al ser consultado sobre la evaluación de la CIA, un alto funcionario de inteligencia declaró a CNN: ‘El bloqueo del presidente está causando daños reales y progresivos: interrumpe el comercio, destruye los ingresos y acelera el colapso económico sistémico. El ejército iraní ha sido gravemente debilitado, su armada destruida y sus líderes se encuentran ocultos.

Lo que queda es el afán del régimen por el sufrimiento de la población civil: condenar al hambre a su propio pueblo para prolongar una guerra que ya ha perdido’





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Supreme Leader War Strategy Health Concerns U.S. Intelligence Blockade High-Ranking Officials Leadership Structure Conflict Resolution Cessation Of Hostilities

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump optimista sobre el fin del conflicto nuclear con Irán y la mediación de PakistánEl presidente de Estados Unidos afirma que se acerca un acuerdo con Teherán para desmantelar su programa nuclear y levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Read more »

Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán tras mantener 'conversaciones muy positivas'Siga las últimas noticias sobre el conflicto en Oriente Próximo. Más información: EEUU dispara a un petrolero en Ormuz e Irán revisa el borrador del acuerdo de 14 puntos a una semana de la cumbre Xi-Trump

Read more »

Optimismo en los Mercados por el Avance de las Negociaciones entre Irán y Estados UnidosLa posibilidad de un acuerdo nuclear y la reapertura del Estrecho de Ormuz impulsan las bolsas globales y provocan el desplome del precio del petróleo Brent.

Read more »

Trump cree que la guerra 'terminará rápidamente' mientras Irán estudia la propuesta de paz de EEUUDonald Trump ha dicho este miércoles que cree que la guerra en Oriente Próximo terminará rápidamente, mientras las autoridades iraníes analizan una pr

Read more »