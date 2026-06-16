Inteligencia de EE UU evalúa que Irán ahora puede bloquear a voluntad el estrecho de Ormuz

Nuevas evaluaciones de agencias estadounidenses sugieren que Teherán adquirió una capacidad estratégica de coerción económica mundial tras demostrar su habilidad para cerrar la vía marítima durante el reciente conflicto, lo que redefine el equilibrio de poder en la región y las negociaciones nucleares.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han concluido recientemente que Irán ha desarrollado la capacidad de bloquear a voluntad el acceso al estratégico estrecho de Ormuz, una evaluación basada en el comportamiento observable durante el conflicto armado reciente.

Según fuentes familiarizadas con los análisis de inteligencia, esta nueva capacidad otorga al régimen iraní una poderosa herramienta de coerción económica a nivel mundial, incluso más allá del acuerdo marco que se firmó este viernes para reabrir la vía marítima como paso previo a conversaciones nucleares. Una de las fuentes declaró a CNN que, en efecto, se ha entregado a Irán el control de facto del estrecho, calificándolo como un arma más poderosa que cualquier arma nuclear, y subrayó que la guerra ha modificado radicalmente el cálculo estratégico de Teherán, que ahora ve factible y beneficioso el uso de tácticas de bloqueo selectivo.

Además del cierre total, Irán demostró durante el conflicto la efectividad de ataques precisos contra infraestructura energética de los países del golfo Pérsico, una capacidad asimétrica que podrá volver a emplear según una segunda fuente. La reapertura completa del estrecho requirió intensas negociaciones diplomáticas, lo que evidencia la influencia iraní.

Un alto funcionario estadounidense afirmó que Irán no obtendrá beneficios del acuerdo marco mientras el estrecho permanezca cerrado o incumpla otros puntos, y que el alivio del bloqueo estadounidense se producirá en proporción a la normalización del tráfico marítimo. Otra fuente indicó que Irán intentó sabotear el libre flujo energético, pero que dichas acciones perjudicaron también a China y a los estados del Golfo, y que cualquier nuevo cierre tendría consecuencias autoinfligidas para Teherán.

Expertos del sector naval pronostican que la incertidumbre sobre los términos del acuerdo y los riesgos persistentes mantendrán el tráfico en niveles mínimos durante semanas o meses. Irán mantiene una parte significativa de su arsenal -misiles, drones, lanchas rápidas- que le permite hostigar a buques y sembrar minas.

Además, su base industrial militar se está reconstruyendo más rápido de lo esperado y ya produce nuevos drones. No está claro si los aliados asumirán el control del estrecho tras su reapertura, pero las evaluaciones de inteligencia lo consideran.

Finalmente, las fuentes revelaron que Irán planea una "opción nuclear" económica: en caso de fracasar las negociaciones con Washington, instará a los hutíes de Yemen a cerrar el también crítico estrecho de Bab el-Mandeb, ruta alternativa que ha funcionado mientras Ormuz estuvo bloqueado. El conjunto de conclusiones de inteligencia destacan las consecuencias duraderas de la decisión del expresidente Donald Trump de iniciar el conflicto sin anticipar plenamente la voluntad y capacidad de Irán para bloquear Ormuz





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