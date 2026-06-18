Instructor solicita que se tomen declaración a hijas y secretaria del expresidente Rodríguez Zapatero

El instructor de la investigación ha solicitado a Calama que tome declaración a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas. Según el juez, la investigación atribuye a la sociedad mercantil, titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad, los hechos objeto del procedimiento, lo que determina la procedencia de su citación en calidad de investigadas. No exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la existencia de indicios racionales de participación cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos.

El instructor de la investigación ha solicitado a Calama que tome declaración a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas.

Según el juez, la investigación atribuye a la sociedad mercantil, titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad, los hechos objeto del procedimiento, lo que determina la procedencia de su citación en calidad de investigadas. No exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la existencia de indicios racionales de participación cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos





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