Instituto Juan de Mariana propone derogar o reformar 453 leyes desde 2004

El Instituto Juan de Mariana y CEU CEFAS proponen suprimir o reformar 453 de las 598 leyes aprobadas desde 2004 por penalizar la iniciativa privada.

El Instituto Juan de Mariana, un centro de estudios de orientación ordoliberal y cercano al presidente argentino Javier Milei, considera necesario suprimir o reformar en profundidad tres de cada cuatro normas con rango de ley aprobadas en España desde 2004. El análisis, elaborado junto al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social ( CEU CEFAS) y presentado en jueves, abarca toda la producción normativa de los gobiernos del periodo. Según sus cálculos, se trata de 453 de las 598 iniciativas aprobadas en ese intervalo.

El informe sostiene que estas normas implican 'algún grado de exceso regulatorio' que 'penaliza la iniciativa privada'. Entre las disposiciones señaladas figuran la ley de Memoria Democrática, los decretos de la vivienda y el impuesto al patrimonio, además de otras normas recientes como el registro de jornada y la tasa Google.

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Qué normas plantea derogar el centro de estudios

El centro de estudios plantea suprimir o reformar ampliamente 137 leyes de las 208 contabilizadas durante los gobiernos de Zapatero, entre 2004 y 2011, es decir, dos de cada tres. En las legislaturas de Rajoy, entre 2011 y 2018, propone hacer lo mismo con 112 de las 147 iniciativas aprobadas, tres de cada cuatro.

Durante los gobiernos de Pedro Sánchez, el Instituto Juan de Mariana plantea acabar con 204 de las 243 leyes monitorizadas, lo que supone el 84 por ciento. El documento también propone recuperar el despido objetivo por absentismo, suprimido por Yolanda Díaz en sus primeros meses como ministra de Trabajo, y rehacer por completo la ley del IRPF y el Estatuto del Autónomo.

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Argumentos del informe frente a la regulación actual

Según el informe, el exceso regulatorio eleva los costes de cumplimiento, refuerza la discrecionalidad administrativa, consolida la burocratización de la producción y mina la competitividad empresarial. Los autores atribuyen especialmente este efecto a las dos legislaturas de gobierno de coalición encabezadas por Pedro Sánchez.

Los autores sostienen que un marco institucional que 'deja de penalizar la iniciativa privada' permitiría a los productores desarrollar bienes y servicios con menos trabas, asignar recursos con mayor eficiencia y responder con más agilidad a las necesidades del mercado. Asimismo, afirman que las familias recuperarían margen para conducir sus propios asuntos sin la injerencia constante del poder político.

Impacto previsto y reformas propuestas por el informe

El informe propone reformar en profundidad las leyes educativas y la ley de violencia de género, para reescribirlas desde principios de libertad, subsidiariedad y eficacia. También plantea acabar con las subvenciones directas a la industria cinematográfica y que el sector privado pueda prestar servicios que hoy se gestionan de forma pública.

En materia fiscal, el documento indica que Hacienda tendría que subir más de un 70 por ciento la deducción del salario mínimo interprofesional en el IRPF para evitar que este pague impuestos. Según el Instituto Juan de Mariana, la auditoría busca revertir la deriva intervencionista y reducir las cargas regulatorias acumuladas, condición que considera necesaria para recuperar dinamismo económico y competitividad.