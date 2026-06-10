Instagram lanza una Revolucionaria Herramienta de Reorganización de Feed que Otorga Control Total a Usuarios y Creadores

Instagram ha introducido una nueva función que permite reorganizar manualmente el feed del perfil mediante un sistema de arrastrar y soltar, eliminando el riguroso orden cronológico y dando a usuarios y marcas control total sobre la presentación visual de su contenido. Este cambio, largamente demandado, transforma la gestión de perfiles y redefine la curaduría digital.

La forma en que concebimos la curaduría visual en las redes sociales acaba de experimentar su transformación más profunda desde el nacimiento de las plataformas de fotografía.

Instagram ha lanzado una actualización largamente demandada por creadores de contenido, marcas y usuarios comunes, rompiendo definitivamente con el esquema de publicación inverso que gobernó la aplicación durante más de una década. Esta innovación otorga el control absoluto de la cuadrícula del perfil al usuario, permitiendo diseñar la carta de presentación digital de manera completamente libre.

Hasta el momento, mantener una estética unificada o un patrón visual coherente, como los famosos diseños de tablero de ajedrez o rompecabezas, requería una planificación matemática y la imposibilidad de subir imágenes espontáneas para no arruinar el diseño del feed. Con este despliegue a nivel global, la subsidiaria de Meta introduce una mecánica de edición directa que cambia las reglas del juego de la marca personal en internet.

La nueva función se integra de forma nativa dentro de los ajustes de edición del perfil, eliminando la necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros que ponían en riesgo la seguridad de las cuentas o las credenciales de acceso. El sistema de arrastrar y soltar permite a los usuarios reordenar fotos, videos y carruseles desde el menú de configuración de la cuadrícula.

Complementando a la antigua opción de fijar hasta tres publicaciones en la parte superior, ahora se pueden estructurar secciones completas sin importar la fecha en que el contenido fue capturado o compartido originalmente. La interfaz permite experimentar con diferentes combinaciones visuales y previsualizar cómo se verá el perfil completo antes de aplicar y guardar los cambios de forma definitiva para el público.

Antes, el orden era estrictamente cronológico: el contenido más reciente desplazaba inevitablemente al antiguo, lo que obligaba a planificar cada publicación con precisión quirúrgica. Cualquier foto imprevista arruinaba la composición o el patrón visual del feed. Ahora, se puede destacar campañas vigentes o las mejores fotografías sin importar el paso del tiempo, reduciendo la fricción al publicar y fomentando una mayor espontaneidad sin sacrificar la armonía visual.

El impacto es especialmente significativo para creadores y marcas, quienes históricamente dependieron de aplicaciones externas para previsualizar y planificar el orden antes de subir el contenido. Con esta herramienta nativa, todo el proceso de maquetación y diseño se realiza dentro de la propia plataforma, lo que simplifica enormemente la gestión de redes sociales. Para negocios y creadores que viven de su imagen digital, el perfil de Instagram actúa como su carta de presentación o página de inicio.

Al poder mover libremente las piezas del rompecabezas, una empresa puede empujar hacia arriba de manera temporal las fotos de un producto que está en promoción o revivir contenido antiguo de alto rendimiento sin necesidad de volver a publicarlo y saturar el inicio de sus seguidores. El Time, el factor que antes dictaminaba la relevancia de una publicación dentro del propio perfil, pierde su poder.

Para acceder a la herramienta, los usuarios deben dirigirse a su perfil, seleccionar la opción Editar perfil y buscar el nuevo apartado denominado Editar cuadrícula o Disposición del feed. Desde esa interfaz, podrán mover sus publicaciones a su gusto y guardar los cambios.

Es importante aclarar que el cambio de orden afecta exclusivamente a cómo se muestran las fotos y videos cuando alguien entra directamente a visitar el perfil, no altera el algoritmo de distribución del inicio ni vuelve a enviar la publicación al feed general de los seguidores. La herramienta permite reorganizar tanto las fotografías tradicionales como los carruseles y videos que hayan decidido mantener visibles en la cuadrícula principal.

Todos los formatos que integran el feed principal son susceptibles de ser reubicados mediante el sistema de arrastrar y soltar. Esta actualización no es un simple capricho cosmético; tiene un trasfondo comercial de peso. Instagram ha entendido con precisión matemática que los usuarios ya no quieren que un algoritmo o el simple paso de las horas arruine el portafolio visual que tanto les costó estructurar.

Dejar de lado el orden cronológico en el perfil es una jugada maestra que devuelve el control creativo a la comunidad y deja en evidencia la rigidez con la que convivíamos durante años. La ingenua fantasía de creer que las redes sociales debían ser un diario de vida estricto y atado al reloj se desvanece ante la realidad de que la estética comercial y el diseño de marca exigen flexibilidad sólida.

Con este cambio, Instagram redefine la curaduría visual y empodera a sus usuarios para que gestionen su identidad digital con total autonomía





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