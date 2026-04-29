Inspector Morocho Revela Presiones para Proteger a Rajoy en el Caso Kitchen

El inspector Manuel Morocho, clave en los casos Gürtel y Bárcenas, testifica en el juicio de Kitchen sobre presiones para eliminar nombres del PP de las investigaciones y la recepción de información sin control judicial.

El juicio por la operación Kitchen continúa desvelando detalles cruciales sobre las presuntas irregularidades en las investigaciones policiales y las presiones ejercidas para proteger a figuras clave del Partido Popular.

La sesión del miércoles estuvo marcada por la declaración del inspector Manuel Morocho, un investigador con una trayectoria destacada en casos de corrupción como Gürtel y los papeles de Bárcenas. Morocho, quien lideró el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF) sobre el caso Gürtel, testificó sobre las presiones que recibió de sus superiores para minimizar la implicación de Mariano Rajoy y otros altos cargos del PP en las investigaciones.

Su testimonio aporta una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha sacudido los cimientos de la política española. Morocho relató cómo, entre 2013 y 2015, mientras se desarrollaba la operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, él estaba destinado al grupo de Blanqueo de la Comisaría General de Policía Judicial, donde investigaba el caso Gürtel.

Su experiencia y conocimiento profundo de ambos casos lo convierten en un testigo clave para esclarecer si los seguimientos a Bárcenas fueron legales o si, por el contrario, se llevaron a cabo al margen de la ley. El fiscal centró sus preguntas en determinar si la Dirección de Asuntos Internos (DAO) había prestado apoyo a la investigación de Gürtel, y Morocho fue categórico al responder que no se había solicitado tal apoyo.

Sin embargo, reveló que recibió información a través de la plataforma Gatti, de inteligencia criminal, en agosto de 2015, que incluía datos sobre personas investigadas en el caso Gürtel, incluyendo a Luis Bárcenas, sin control judicial previo. Morocho enfatizó que la información era en gran medida conocida y que la cesión no aportaba nada nuevo, salvo los datos procedentes de vigilancias.

La información recibida a través de Gatti, según Morocho, formaba parte de un intento de la trama de Kitchen por dar apariencia de legalidad a los seguimientos al entorno de Bárcenas una vez que la operación había concluido. La nota informativa, firmada por Andrés Gómez Gordo, incluía también los nombres de Rosalía Iglesias, Beltrán Gutiérrez, Javier Sánchez Lázaro e Iván Velasco.

Morocho explicó que la información contenida en la nota era redundante, ya que todos los datos eran conocidos, excepto aquellos derivados de las vigilancias. Subrayó que el magistrado Pablo Ruz ya había solicitado comisiones rogatorias a Suiza para obtener información sobre las personas mencionadas.

En relación con la vigilancia del estudio de restauración de muebles propiedad de Rosalía Iglesias, Morocho afirmó que no era necesaria dentro de la operación que él dirigía, pero que sí se llevó a cabo en el marco de la operación Kitchen. Además, señaló una incongruencia en la nota informativa, que atribuía el número 11 a la calle donde se encontraba el estudio, cuando el número correcto es el 32, un error que Morocho atribuyó a una intención deliberada de confundir.

Este detalle, según el inspector, fue confirmado por la propia Rosalía Iglesias en su declaración judicial en junio de 2013. El testimonio de Morocho plantea serias dudas sobre la legalidad y la transparencia de la operación Kitchen y sus motivaciones, y promete nuevas revelaciones en las próximas sesiones del juicio





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