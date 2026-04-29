Inspector Morocho Revela Detalles Ocultos del Caso Kitchen: Espionaje a Bárcenas Realizado a Espaldas de la Investigación Principal

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho declara ante el tribunal del caso Kitchen que el espionaje a Luis Bárcenas y su familia se realizó sin su conocimiento ni el del juez Pablo Ruz, y que fue un intento de ocultar información crucial sobre la corrupción en el Partido Popular. Revela también la existencia de una segunda operación en prisión para destruir pruebas.

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho , figura clave en la investigación de los casos de corrupción que salpicaron al Partido Popular , específicamente los casos Gürtel y la contabilidad B, compareció este miércoles ante el tribunal que juzga el caso Kitchen.

Su declaración ha revelado detalles cruciales sobre la operación de espionaje dirigida a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a su familia. Morocho enfatizó que este espionaje no guardaba relación alguna con las investigaciones que él lideraba bajo la dirección del juez Pablo Ruz, y que, de hecho, se llevó a cabo de manera clandestina, a sus espaldas y sin el conocimiento del magistrado.

La situación, según su testimonio, se caracterizó por una falta de transparencia y una actuación unilateral por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), un organismo que, según Morocho, carecía de las atribuciones necesarias para llevar a cabo tales investigaciones. La DAO, sin informar a Morocho ni al juez Ruz, realizó un seguimiento exhaustivo de Bárcenas y su entorno.

El inspector jefe solo tuvo conocimiento de estas actividades en mayo de 2015, casi dos años después del inicio de la operación Kitchen. La información le llegó a través de una cesión de datos policiales que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue un intento deliberado de legitimar el espionaje parapolicial, es decir, de disfrazar una operación ilegal como parte de una investigación legítima.

Esta revelación tardía confirmó las sospechas que Morocho ya albergaba: la existencia de una operación paralela dirigida a Bárcenas, una operación que se había ejecutado en contra de sus investigaciones y de su equipo de policías, quienes eran los verdaderos responsables de desentrañar los entramados de corrupción del Partido Popular. Morocho insistió en que nunca fue informado sobre la existencia de un infiltrado en el círculo cercano de la familia Bárcenas, refiriéndose directamente al chófer Sergio Ríos, ni tampoco sobre el descubrimiento de fondos pertenecientes a Bárcenas en Cracovia y en las Antillas Holandesas.

Estas acciones, llevadas a cabo por los responsables de la operación Kitchen, son ahora defendidas por sus abogados como una contribución a la investigación del ex tesorero, argumentando que no se trató de un espionaje ilegal, sino de un esfuerzo por obtener información relevante para el caso. Además, Morocho confirmó la existencia de una segunda fase de la operación Kitchen, esta vez desarrollada dentro de la prisión.

Durante su interrogatorio, reveló que desconocía las averiguaciones realizadas por la dirección de la prisión de Soto del Real y por miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro recluso. El objetivo de estas investigaciones, según se desprende del testimonio de Morocho, era destruir grabaciones que supuestamente contenían conversaciones entre Bárcenas y altos cargos del Partido Popular, como Mariano Rajoy y Javier Arenas.

La existencia de estas grabaciones, de confirmarse su autenticidad, podría haber tenido un impacto significativo en el desarrollo del caso Kitchen y en la imagen del Partido Popular. La declaración de Morocho ha añadido una nueva capa de complejidad a un caso ya de por sí intrincado, poniendo de manifiesto las tensiones internas dentro de las fuerzas de seguridad y la posible existencia de operaciones paralelas destinadas a proteger a determinados intereses políticos.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles de la operación Kitchen y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados. El testimonio del inspector jefe Morocho se considera fundamental para reconstruir la cronología de los hechos y comprender las motivaciones detrás de este controvertido caso de espionaje





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