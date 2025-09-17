Inspección de Educación de Ayuso Cancela Actividades de Solidaridad con Gaza y Prohíbe Simbología Palestina

La Inspección educativa del Gobierno de Ayuso ordena el cierre de actividades en apoyo al pueblo de Gaza y prohíbe la exhibición de símbolos palestinos en centros escolares, suscitando críticas por silenciar la libertad de expresión y el opinión pública sobre la crisis en Gaza.

La Inspección educativa del Gobierno de Ayuso ha estado contactando con diversos centros escolares de la Comunidad de Madrid en los que se estaban llevando a cabo actividades en apoyo al pueblo de Gaza , ordenando su cancelación y el retiro de toda la simbología palestina visible, como banderas o pañuelos, según denuncia la plataforma Marea Palestina: Educación contra el genocidio, protegiendo la identidad de los docentes.

Su portavoz, Carlos Díez, confirma que se están produciendo estas llamadas y/o visitas por parte de la Consejería para prohibir actos en solidaridad con las más de 64.000 víctimas en Gaza, casi un tercio de ellos menores de edad. 'Vamos a estudiar acciones, incluso legales, contra esta vulneración del derecho de autonomía, libertad de cátedra e, incluso, derechos fundamentales como la libertad de expresión' de los profesores, ha asegurado Díez en conversación con eldiario.es. Desde la Consejería, niegan la existencia de esta represión y reconocen únicamente que, 'cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos'. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado desde el principio frontalmente en contra de toda protesta pro-palestina y aseguró que la ofensiva israelí en Gaza, que acumula casi 65.000 asesinatos de civiles, está 'defendiendo' a Europa de la 'islamización'.Para los profesores, en cambio, estas acciones y la colocación de banderas palestina responden a una denuncia moralmente obligada del 'escolasticidio' que está sucediendo en la Franja de Gaza, con más de 18.500 niños y niñas asesinados por el ejército israelí. 'No podemos permanecer pasivas ante esto', responde Díez, que asegura que no trasladar un mensaje en defensa de los derechos humanos incumpliría, de hecho, con el currículo escolar establecido por la comunidad: 'Pensamos que denunciar un genocidio es poner en práctica lo que la ley establece'. Según su portavoz, Marea Palestina estudiará en su asamblea de esta tarde la respuesta de la plataforma a estas restricciones que, dicen, distan mucho de la postura del Gobierno de Ayuso cuando Ucrania protagonizaba estas actividades en favor de la paz para denunciar la invasión rusa. 'Apoyó, respondió y participó', asegura. El pasado martes, cinco miembros de la plataforma fueron recibidos por la Comisión Internacional de Cooperación al Desarrollo en el Congreso de los Diputados, donde elevaron sus quejas sobre el silenciamiento por parte de la Consejería de Educación madrileña. Uno de los casos de estas restricciones se produjo en un centro en el que se realizaban actividades de concienciación con la lista de nombres de niños y niñas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza. Desde la Inspección, se dieron órdenes al equipo directivo de dejar de exponer estas listas en aulas y pasillos por, textualmente, 'vulnerar la ley de protección de datos'





eldiarioes / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Ayuso Gaza Palestina Censura Educación Derechos Humanos

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El novio de Ayuso pide que se duplique la fianza al fiscal general, con 300.000 eurosSostiene que la 'lesión continuada y actualizada diariamente' en los medios de comunicación no debe valorarse en un importe inferior a esa cantidad.

Leer más »

Ayuso compara las protestas en Madrid durante La Vuelta con 'Sarajevo en guerra'La presidenta madrileña ha asegurado que las movilizaciones contra la participación del equipo ciclista dan la imagen de una ciudad en la que 'se persigue a los judíos'....

Leer más »

El consejero de Transporte de Ayuso, Jorge Rodrigo, deja temporalmente el cargo por un cáncerEl titular de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se someterá próximamente a una operación y se aparta de la política por un proceso oncológico

Leer más »

Israel abre una segunda carretera durante 48 horas para forzar la salida de la ciudad de GazaEl Ejército israelí abre una segunda carretera que atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur para la evacuación forzosa de la ciudad de Gaza

Leer más »

El rey de España condena el 'sufrimiento indescriptible' en Gaza en unas declaraciones públicas poco habitualesEl rey de España condena el “sufrimiento indescriptible” en Gaza en unas declaraciones públicas poco habituales

Leer más »

Denuncian que el Gobierno de Ayuso ha ordenado retirar las banderas palestinas de los colegiosLa Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha negado que exista esta instrucción y ha recordado que los centros 'deben ser absolutamente apolíticos'....

Leer más »