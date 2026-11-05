Inscripción Programa Termalismo Imserso 2027: Fechas y Requisitos Clave

Abiertas las solicitudes para el Programa Termalismo Imserso 2027. Fechas límite: 5 diciembre para invierno y 11 mayo para verano. Requisitos de edad y pensión para mayor.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ( Imserso) ha anunciado oficialmente que ya se encuentran abiertas las solicitudes para acceder al Programa de Termalismo correspondiente al año 2027. Esta iniciativa estatal, impulsada con el objetivo declarado de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover el envejecimiento activo, permite a los beneficiarios acceder a estancias en diversos centros termales de España.

El presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado recientemente la importancia de esta medida al afirmar que a la gente no se le puede hacer un nudo en el estómago cuando entra en un tren, refiriéndose a la comodidad y accesibilidad de los servicios públicos para los mayores. La administración busca garantizar que los tratamientos hidrotermales contribuyan a la mejora de la salud y al bienestar general de la población senior.

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Fechas Límite de Inscripción 2027

Para participar en el Programa de Termalismo del Imserso de 2027, es fundamental respetar las dos ventanas de solicitud establecidas, que varían según el periodo de la estancia deseada. Para aquellos usuarios que deseen realizar su viaje entre los meses de febrero y agosto, el plazo de inscripción finaliza definitivamente el 5 de diciembre. Por otro lado, si la preferencia está dirigida al turno comprendido entre septiembre y diciembre, la fecha límite para presentar la documentación se extiende hasta el 12 de mayo de 2027.

Es crucial distinguir estas fechas de las correspondientes a otros programas o turnos anteriores, ya que para el turno de febrero a agosto en ciertas convocatorias la fecha límite era el 11 de mayo, y para septiembre a diciembre el 31 de octubre. Sin embargo, para el ciclo completo del año 2027, las fechas vigentes son estrictamente el 5 de diciembre y el 12 de mayo. Cumplir con estos plazos es obligatorio para que la solicitud sea admitida en el baremo.

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Requisitos y Acceso Electrónico

Las solicitudes pueden presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Imserso. La administración ha simplificado el proceso para facilitar la participación, indicando que no es necesario contar con autenticación electrónica avanzada como Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico. Basta con rellenar un formulario online donde se deben indicar los datos personales, los balnearios de preferencia y el turno elegido.

Para poder participar en este Programa Termalismo del Imserso de 2027, los interesados deben ser personas residentes en España que reúnan ciertos requisitos específicos. Deben ser pensionistas o asegurados del Sistema de Seguridad Social español, con una edad de 65 años o más. También pueden participar quienes perciben una pensión o son aseguradas, siempre cumpliendo las edades exigidas en cada caso y demostrando que pueden valerse por sí mismas para las actividades básicas de la vida diaria.

Costes y Cobertura del Servicio

Los precios de la estancia dependen del centro elegido y del mes en el que se desarrolle, oscilando generalmente entre los 59 euros y los 99 euros por persona y día. Esta tarifa comprende el alojamiento desde las 12:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día de salida, el tratamiento termal prescrito por el personal médico, el seguimiento médico, las actividades lúdicas ofrecidas gratuitamente y la póliza de seguro del programa.

El desplazamiento desde el domicilio hasta el establecimiento termal y viceversa corre a cargo de los participantes del programa, por lo que no está incluido en el precio de la estancia. Los beneficiarios deben tener la puntuación necesaria conforme al baremo establecido para acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados, debiendo carecer de contraindicación médica para recibir los tratamientos propuestos.

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Contexto Político y Social

La continuidad de estos programas responde a la línea política actual enfocada en el bienestar de los mayores, un sector demográfico clave en la estructura social española. Alberto Núñez Feijóo ha enfatizado repetidamente la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad que no generen incertidumbre o angustia en la población vulnerable. La gestión de estas becas por parte del Imserso representa uno de los mecanismos más directos de apoyo económico para la jubilación activa.

Importancia del Envejecimiento Saludable

La promoción del envejecimiento activo es un pilar fundamental de las políticas públicas actuales. Los tratamientos termales no solo ofrecen beneficios físicos a través del agua termal, sino que también fomentan la socialización y la actividad mental de los participantes. Al reducir barreras burocráticas como la necesidad de certificados digitales complejos, el Gobierno facilita que más personas accedan a estos derechos.