Inquilinos pueden ajustar la fianza de alquiler: una oportunidad en 2026

Descubre cómo los inquilinos pueden solicitar la reducción de la fianza de su alquiler en 2026, gracias a una disposición legal que se activa al cumplir cinco años de contrato. Entérate de tus derechos y cómo reclamar la devolución de posibles excedentes.

En este 2026, una tendencia emergente está captando la atención de numerosos inquilinos: la posibilidad de ajustar, e incluso reducir, la fianza de sus contratos de alquiler. Si bien podría percibirse como una novedad, esta opción está fundamentada en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos ( LAU ), legislación que ha estado vigente durante años. El punto de inflexión radica en que una gran cantidad de contratos de alquiler están cumpliendo cinco años en 2026, lo que implica una reevaluación de las condiciones establecidas inicialmente y abre la puerta a la aplicación de esta disposición legal. Esta situación plantea nuevas dinámicas en el mercado de alquileres y brinda a los inquilinos una oportunidad para revisar y potencialmente optimizar los términos de sus contratos.

La fianza, esencialmente una garantía económica obligatoria, se entrega al propietario al momento de la firma del contrato. Para las viviendas de uso habitual, la ley establece que la fianza corresponde a una mensualidad de renta. En el caso de locales comerciales u otros usos, este importe asciende a dos mensualidades. Además de la fianza, los propietarios tienen la facultad de solicitar garantías adicionales, como depósitos o avales, aunque estas están sujetas a un límite legal. Desde el año 2019, las garantías adicionales no pueden exceder el equivalente a dos mensualidades de renta.

Durante los primeros cinco años de vigencia del contrato, o siete si el arrendador es una empresa, la ley establece que la fianza no es susceptible de modificación. Esta restricción tiene como objetivo proteger a los inquilinos de posibles incrementos arbitrarios en la fianza durante la duración inicial del contrato. Sin embargo, una vez transcurrido este plazo, la situación cambia significativamente. Con la prórroga del contrato, la ley permite la revisión de la fianza para ajustarla a la renta vigente.

Este ajuste de la fianza no se produce de forma automática, pero sí representa un derecho para el inquilino. Significa que tanto la fianza como cualquier garantía adicional deben estar alineadas con lo establecido en la normativa legal. En el caso de viviendas habituales, la fianza se corresponde a una mensualidad de renta, a la cual se pueden sumar, si así se acordó, un máximo de dos mensualidades adicionales en concepto de garantías. Si el importe total de la fianza y las garantías entregadas por el inquilino supera el límite legal en relación con la renta actual, el inquilino tiene el derecho de reclamar la devolución de la parte excedente.

Para ilustrarlo, consideremos un ejemplo práctico: un contrato firmado en 2021, con una renta mensual de 700 euros, podría haber incluido una fianza y garantías por un valor de 1.400 euros. Si en 2026 el alquiler se eleva a 800 euros y el contrato se renueva, el inquilino puede solicitar que la fianza se ajuste al nuevo límite legal. En este escenario, el propietario podría verse obligado a devolver una parte considerable de la fianza. Es importante destacar que “exigir” el ajuste de la fianza no implica la posibilidad de imponer cualquier cantidad; el derecho se limita a ajustar la fianza a los límites legales vigentes, no a negociar libremente su cuantía. En caso de que el propietario no acceda a la solicitud, el inquilino tiene la opción de presentar una reclamación por escrito y, en última instancia, recurrir a las autoridades de consumo o a la vía judicial.





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alquiler Fianza Inquilinos LAU Contratos Garantías Vivienda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 11 de abril de 2026Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 3.000.000 euros.

Read more »

París-Roubaix 2026: El desafío de Pogacar por la conquista de un monumentoLa París-Roubaix 2026, tercer monumento de la temporada ciclista, presenta el desafío para Pogacar de ganar la carrera y hacer historia. Van der Poel, Philipsen, Van Aert y Pedersen son algunos de los rivales clave en esta carrera infernal con tramos de adoquines.

Read more »

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 12 de abril de 2026Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 12 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.000.000 euros.

Read more »

'Pese a Irán, el Ibex puede subir más del 10% en 2026'Corresponsal económico de Expansión. Es autor de una columna diaria sobre la actualidad de los mercados, titulada El Foco del Día. Además, está especializado en fusiones y adquisiciones (MandA) y es autor de la newsletter MandA Directo. Entre 2007 y 2020, fue corresponsal de Expansión en Londres.

Read more »

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 12 de abril de 2026El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de abril de 2026 es el 04, 11, 32, 40 y 54 y la clave el 6, con un bote de 5.600.000 euros.

Read more »

Festival La Lluna 2026: así es el jurado de la XIV ediciónEl festival, que se celebrará el 12 de junio en el Roig Arena, cuenta con un jurado multidisciplinar compuesto por 11 miembros.

Read more »