La Diputación de Sevilla impulsa InproInnova 2026 en el Pabellón de Navegación, reuniendo a universidades, startups y ayuntamientos para fomentar la IA y la transformación digital.

La Diputación de Sevilla ha inaugurado oficialmente esta semana la feria InproInnova 2026 en el Pabellón de Navegación de Sevilla. Este evento, organizado por la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla (INPRO), congrega a empresas tecnológicas, startups, universidades y administraciones públicas en un espacio diseñado para compartir experiencias y presentar soluciones innovadoras. La cita se centra en los retos emergentes de la inteligencia artificial, su aplicación en la gestión pública, la ciberseguridad, la gobernanza tecnológica y el uso de herramientas digitales en destinos turísticos.

Visión estratégica sobre la Inteligencia Artificial

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha posicionado la implementación de la Inteligencia Artificial como una revolución comparable a la histórica revolución industrial. Fernández ha argumentado que este cambio tecnológico debe integrarse en las administraciones públicas con la misma urgencia con la que impacta en la sociedad general. La meta fundamental de esta adopción tecnológica es mejorar los servicios públicos y simplificar la interacción entre los ciudadanos y sus ayuntamientos.

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Garantías y equidad en la implantación tecnológica

La autoridad provincial ha subrayado la responsabilidad de garantizar una implantación segura, transparente y con supervisión humana de estas tecnologías. Se ha enfatizado la necesidad de proteger los datos y los derechos de la ciudadanía durante el proceso de digitalización. Además, Fernández ha reclamado que la innovación alcance todos los territorios de la provincia, rechazando que el código postal determine las oportunidades de acceso a la tecnología para cualquier persona.

Espacio exclusivo para proyectos municipales

La feria ofrece un ámbito específico para que los ayuntamientos presenten sus proyectos y compartan experiencias de innovación local. Se exhiben aplicaciones concretas de la tecnología en la gestión municipal, muchas de las cuales ya operan en el funcionamiento cotidiano de estas entidades. Este intercambio de soluciones tiene como objetivo servir de referencia para otros municipios que buscan adoptar buenas prácticas digitales.

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Conexión universitaria y desarrollo del tejido empresarial

InproInnova 2026 presta atención al conocimiento generado en las universidades públicas sevillanas y su conexión con el tejido empresarial. La jornada de apertura contó con la presencia de Carmen Rodríguez Quirós, gerente de INPRO, y Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur. Se resaltó la necesidad de fomentar planes de innovación para ayudar a empresas, startups y otros proyectos a desarrollarse y formar una sociedad más equilibrada.

Datos técnicos y participantes del ecosistema

Bajo el lema Sevilla, territorio inteligente, la feria cuenta con una superficie expositiva de 1.300 metros cuadrados y más de 40 expositores. Participan entidades como el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, la Corporación Tecnológica de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, OnTech Innovation y las propias universidades locales. El evento busca fomentar el talento, la investigación y el empleo de calidad mediante becas y programas de apoyo al emprendimiento.