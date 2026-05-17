Inmaculada Valderrama: El misterio de una muerte silenciada en el Patronato de Protección a la Mujer

Tres investigadoras desentierran la historia de Inmaculada Valderrama, una joven de 14 años fallecida en un reformatorio en 1983, revelando el oscuro legado del Patronato de Protección a la Mujer.

En septiembre de 1983, el destino de una niña de apenas catorce años se truncó violentamente en San Fernando de Henares, Madrid. Inmaculada Valderrama , una joven bajo la tutela del Estado, falleció tras caer desde una ventana situada en la tercera planta del reformatorio Nuestra Señora del Pilar.

La escena era inquietante: la joven vestía un suéter sobre su ropa interior y portaba un tatuaje con el nombre de otra persona, vestigios de una vida marcada por la precariedad y la marginalidad. Antes de su muerte, Inmaculada ya había sido detenida en dos ocasiones, una por fugarse junto a su hermana y otra bajo la acusación de ejercer la prostitución.

El día del trágico suceso, una cuerda improvisada con sábanas colgaba de la ventana durante la hora del desayuno, lo que sugería un intento de escape. Sin embargo, la justicia de la época optó por el camino más corto, archivando el caso rápidamente como un suicidio, ignorando las dudas expresadas por el forense y cerrando el expediente sin una investigación exhaustiva.

El escenario de esta tragedia no era un centro educativo convencional, sino una institución vinculada al Patronato de Protección a la Mujer. Esta red de centros representó una de las estructuras represivas más longevas y opacas de la dictadura franquista, diseñadas específicamente para confinar a aquellas niñas y mujeres consideradas rebeldes o que no se ajustaban a la moralidad impuesta por el régimen.

Bajo la apariencia de protección, el Patronato operaba como un sistema de vigilancia y castigo donde se ejercía un control exhaustivo sobre los cuerpos, las actitudes y los comportamientos femeninos. Como han señalado investigadoras feministas, esta protección era en realidad una tecnología del poder destinada a vaciar a las mujeres de opciones y posibilidades, asegurando que aquellas que fueran encerradas sirvieran de advertencia para el resto de la sociedad, evitando así que la rebeldía se contaminara entre la población femenina.

Décadas después, la memoria de Inmaculada ha sido rescatada gracias al incansable trabajo de las investigadoras Marta García Carbonell, María Palau Galdón y Esther López Barceló. Estas profesionales, especializadas en memoria democrática con perspectiva de género, han dedicado años a desentrañar el oscuro funcionamiento de estos centros que, aunque oficialmente combatían la prostitución, actuaban como cárceles de moralidad pública.

Su investigación comenzó con el apoyo de la Beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació y evolucionó desde unos pocos recortes de prensa hasta convertirse en un ensayo de estilo true crime publicado por Libros del KO. A lo largo de tres años de pesquisas, las autoras se enfrentaron a muros burocráticos, carpetas vacías y silencios ensordecedores, documentando una cadena de negligencias e incongruencias que señalan tanto a la orden religiosa que gestionaba el centro como al Ministerio de Justicia.

El caso de Inmaculada Valderrama se erige como un ejemplo paradigmático de las fragilidades de la joven democracia española durante la Transición. Resulta alarmante que, en pleno 1983, una niña tutelada por el Estado pudiera morir en circunstancias tan ambiguas sin que se realizara un levantamiento del cadáver adecuado, proceso llevado a cabo por un juez de paz que cometió errores fundamentales desde el inicio.

La falta de transparencia y el cierre apresurado del caso revelan cómo los mecanismos de control del régimen anterior persistieron en las instituciones democráticas. La obra resultante de esta investigación no solo busca justicia para Inmaculada, sino que pone de relieve la necesidad de abrir las sombras del Patronato de Protección a la Mujer para comprender el trauma sistémico infligido a cientos de mujeres y niñas en nombre de una protección que solo trajo encierro y dolor





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