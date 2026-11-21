La nueva presidenta de Renfe, Inmaculada Gutiérrez, logra el consenso con el sindicato Semaf para suspender la huelga del 23 de noviembre mediante acuerdos técnicos específicos.

La nueva presidenta de Renfe, Inmaculada Gutiérrez, ha logrado desactivar la conflictividad laboral que amenazaba con paralizar la red de trenes. Gracias a su gestión directa, el sindicato de maquinistas Semaf ha decidido desconvocar la huelga prevista para el próximo 23 de noviembre. Este acuerdo se consolida como el primer hito importante de su mandato al frente de la operadora pública.

Negociación técnica frente a la anterior gestión

Inmaculada Gutiérrez ha demostrado un perfil estrictamente técnico que contrasta con la etapa anterior. Su antecesor, Álvaro Fernández Heredia, fue relegado por el equipo de Óscar Puente y no mantuvo una actitud negociadora efectiva. Las fuentes internas indican que Heredia evitaba las reuniones directas, lo que frenaba los avances. En cambio, Gutiérrez participó activamente en las conversaciones de la última semana. Esta implicación directa fue clave para desbloquear los puntos estancados. El sindicato Semaf consideró que los nuevos acuerdos eran suficientes para cancelar los paros.

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Acuerdos sobre seguridad y operaciones

El paquete de pactos incluye medidas concretas para mejorar la operatividad diaria. Se aprobó un protocolo de actuación ante fenómenos adversos que afecta a la planificación de rutas. También se estableció un procedimiento de interlocución entre la empresa, el sindicato AESF y la Inspección de Trabajo. Otro punto crítico es el plan prioritario de corrección de incidencias técnicas. La directiva de Renfe ha comprometido avances en seguridad operacional con sistemas LZB y ERTMS. Además, se instaurará un control diario riguroso de las limitaciones de velocidad. Estos detalles responden a las principales reclamaciones de los conductores.

Impacto en el mercado y la competencia

La llegada de una gestora técnica reduce la incertidumbre en el sector ferroviario. Su experiencia previa en la CNMC y en la secretaría de Estado aporta credibilidad. Este enfoque facilita la relación con operadores privados como Iryo y Ouigo. La transparencia en la negociación apoya la implementación de la segunda liberalización del sector. También se espera que esta actitud dialogante ayude con el macrocontrato de compra de trenes a Siemens. Los inversores valoran positivamente la estabilidad que trae este nuevo perfil de liderazgo.

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Consenso político y continuidad

El nombramiento de Inmaculada Gutiérrez cuenta con un amplio respaldo político. El PSOE y el PP ven con buenos ojos su gestión. El equipo político del Partido Popular, con sede en Génova, apoya su continuidad más allá de las elecciones del 29 de noviembre. Esta estabilidad política le permite enfocarse en sus retos principales. Debe devolver la confianza a los usuarios y mejorar la imagen de la compañía.

Próximos retos para la operadora

Además de mantener la paz social, la nueva presidenta enfrenta desafíos estructurales. La relación con la competencia privada requiere un equilibrio delicado. Debe asegurar que la infraestructura de Adif, bajo Joaquim Hortalà, funcione en sinergia con Renfe. El ministro Carlos Cuerpo ha cedido su cargo y la dirección ha cambiado. Ahora el foco está en cumplir lo pactado con los trabajadores y recuperar la puntualidad. El éxito de estos primeros pasos marcará el tono de los próximos años en el ferrocarril español.