Juan Meléndez y César Fierro comparten su lucha contra la pena capital. Sus casos revelan sesgos racistas en EE. UU. y la falta de reparación económica en México.

Juan Meléndez y César Fierro representan dos caras trágicas pero conectadas del sistema de justicia penal en Estados Unidos y México. Ambos hombres pasaron décadas condenados a pena de capital por crímenes que no cometieron. La historia de Meléndez comenzó con una condena de muerte tras un juicio ultrarrápido de solo cinco días. Por otro lado, Fierro fue liberado tras cumplir más de cuarenta años de prisión injusta.

Actualmente, Juan Meléndez vive en Ciudad de México desde hace seis años. Espera desesperadamente una reparación económica que las autoridades estadounidenses aún no han entregado. Su caso resuena con el de César Fierro, quien también lucha por justicia tras ser liberado durante la pandemia. Ambos hombres coinciden en que sus experiencias alimentan un registro creciente de errores judiciales que cuestionan la fiabilidad de la pena capital.

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Sesgo Racial en la Selección de Jurados

El juicio de Juan Meléndez duró apenas cinco días, comenzando un lunes y culminando con una sentencia de muerte el viernes. El jurado estaba conformado por seis mujeres y seis hombres. Meléndez recuerda específicamente que once miembros eran blancos y un solo miembro era afroamericano. Ninguno de los doce jurados era latino.

La composición racial del jurado no es un detalle menor en este caso. Meléndez señala que los procesos judiciales en estas circunstancias exhiben sesgos racistas evidentes. Robin Maher, directora ejecutiva de la organización que apoya estos casos, afirma que los condenados tienen más probabilidad de recibir la pena capital si las víctimas son blancas.

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Estadísticas recientes indican que cuatro de cada cinco ejecutados en el corredor de la muerte fueron condenados por crímenes con víctimas blancas. Maher sentencia que esto revela una valoración desigual de las vidas blancas frente a otras. Esta tendencia se ha intensificado en los últimos veinte años, especialmente para jóvenes racializados entre dieciocho y veinte años desde el año 2005.

Tortura y Abandono en el Sistema Penitenciario

César Fierro, originario de México, afirma haber sufrido racismo sistemático por parte del personal de la prisión en Texas. Fierro estuvo encarcelado durante más de cuarenta años. Describe los últimos veinte años como un periodo de sufrimiento constante debido al trato deshumanizador.

Las torturas que Fierro soportó en prisión fueron posteriormente denunciadas en México. El Estado mexicano está obligado a extenderle una reparación por no respetar las garantías procesales de más de medio centenar de mexicanos. Sin embargo, esta reparación no se ha hecho efectiva a pesar de los años transcurridos desde su excarcelación.

A diferencia de Meléndez, Fierro no posee recursos económicos suficientes para avanzar legalmente con mayor celeridad. Vive en una pequeña habitación cedida por Santiago Esteinou. Esteinou es el director de los documentales que narran las historias de Fierro dentro y fuera de la prisión. Fierro afirma que la mayoría de su familia y amigos ya han fallecido.

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Resiliencia y Lucha por la Abolición

Ambos hombres manifiestan una postura compleja sobre recordar sus traumas. Fierro prefiere no evocar las experiencias de prisión, describiendo las torturas como eventos que ya ocurrieron y que no vale la pena repetir. Sin embargo, concede entrevistas para ayudar a otros prisioneros que podrían estar sufriendo situaciones similares.

Juan Meléndez continúa luchando por la abolición de la pena de muerte más de dos décadas después de su liberación. Para él, recordar no significa respirar en el trauma, sino mantener la esperanza. Meléndez recuerda que sus mayores apoyos en la cárcel fueron su madre y sus tías, con quienes intercambiaba cartas y recibía fotografías de sus sobrinos.

César Fierro también pensaba en su madre durante su estancia en el corredor de la muerte. Ella falleció veintiún años antes de la liberación de Fierro. Él afirma que nunca tuvo miedo a la ejecución, pero sí sufría al ver el dolor de su madre. Aunque sobrevivio, no pudo volver a abrazarla antes de su muerte.

La historia de ambos hombres expone fallas estructurales profundas. Desde juicios acelerados hasta sentencias basadas en prejuicios raciales, sus casos demuestran la urgencia de reformas legales. La falta de reparación económica para Fierro y las secuelas psicológicas para ambos hombres evidencian que la justicia no siempre alcanza a las víctimas de errores judiciales graves.