Inicio campaña 29-N: PP y Vox lideran encuestas para gobernar con mayoría

El Partido Popular y Vox inician la campaña para el 29-N con ventaja en sondeos. El PSOE y Frente Amplio buscan frenar la pérdida de votos mediante movilizaciones sociales.

El Partido Popular y Vox inician la campaña oficial para las elecciones del 29-N con la ventaja de las encuestas, que otorgan a ambos partidos una mayoría suficiente para formar gobierno. Esta dinámica electoral marca el comienzo de una contienda polarizada donde se decide no solo quién gobierna, sino la fragmentación política en un espacio electoral cada vez más disperso.

Estrategias electorales del PP y Vox

El Partido Popular llega a la carrera electoral con el objetivo de presentarse como la única alternativa capaz de aglutinar el voto de centroderecha y de los ciudadanos decepcionados con el sanchismo. La formación ya no reniega de un posible pacto con Vox si las urnas así lo deciden, aunque su aspiración principal sigue siendo gobernar en solitario alcanzando los escaños que le faltaron en 2023.

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Las proyecciones indican que el Partido Popular volvería a ser la primera fuerza política con entre 135 y 139 escaños. Para lograr la mayoría absoluta, necesitaría a Vox al alza, que podría duplicar sus representantes de las últimas elecciones, situándose entre 63 y 66 diputados. Esta alianza estratégica se palpó con la elección de escenarios como la Moncloa, alejándose de Alberto Núñez Feijóo por solo cuatro escaños en 2023.

Contención del desgaste del PSOE y Frente Amplio

Mientras los populares consolidan su ventaja, el PSOE y Frente Amplio intentan contener el desgaste tras años de gobierno. El objetivo es convertir el descontento social en apoyo electoral mediante la movilización, aunque los sondeos auguran un mal resultado general para la izquierda. Alberto Núñez Feijóo busca convertir el malestar juvenil por la vivienda y el empleo en ilusión por su proyecto.

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El PSOE mantiene la segunda posición con el reto crítico de no bajar de los 100 diputados. Este margen dependerá de absorber parte del espacio político de la izquierda, beneficiado por el voto útil. En Andalucía, única provincia donde nunca han perdido, Pedro Sánchez inicia la campaña buscando mostrar fuerza a través de un baño de militancia que reafirme su capacidad de movilización.

Impacto social y posición de Frente Amplio

Frente Amplio reduce considerablemente sus resultados respecto a Sumar en el 23-J, alcanzando un máximo de 10 diputados. Esta caída hace imposible reeditar el actual gobierno y obliga a la formación a ajustar su lema a 'Vota con fuerza', invitando al voto útil para asegurar escaños en provincias clave. La vivienda sigue siendo un tema central, aunque ahora con los coletazos de la huelga general que la oposición consideró una herramienta electoral para favorecer a la izquierda.

La campaña se desarrolla en un contexto de intensa batalla en redes y medios, con actos multitudinarios y presencia territorial amplia. Pedro Sánchez cuenta con el apoyo del presidente brasileño, Lula da Silva, quien visitará la capital este lunes para reafirmar que la remontada es posible. Todos los candidatos coinciden en que vienen dos semanas decisivas para agitar la participación ciudadana.