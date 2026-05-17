Ingrid Alexandra celebra su futuro reinado vestida en traje tradicional

La princesa Ingrid Alexandra cumplió 22 años y celebró por primera vez la Constitución de la nación en Australia, donde simbolizó su conexión con las tradiciones noruegas mediante un importante traje de moda y bordados.

Ingrid Alexandra celebra el Día de la Constitución en Sídney con su traje tradicional de 4500 euros que simboliza su futuro reinado. Mientras su familia real saludaba en Oslo durante las celebraciones oficiales, la heredera noruega celebró solo en Sídney con un importante desfile y saludó a decenas de familias y niños.

Elegió un bunad de Bardu y Målselv valorado en 4500 euros su conexión con las tradiciones noruegas, confeccionado artesanalmente siguiendo técnicas tradicionales. Su aparición tuvo un gran impacto en la comunidad noruega residente en Sídney, especialmente simbólica teniendo en cuenta que la futura reina ha vivido en esa región. Este gesto refuerza su cercanía y vinculación a la identidad cultural de su país, y comienza a perfilar el tipo de reina en la que podría convertirse en el futuro





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