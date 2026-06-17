Inglaterra vs Croacia: Duelo de peso pesado en el Grupo L del Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y Croacia promete emociones fuertes en el Grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con plantillas renovadas y figuras clave como Harry Kane y Luka Modric. El encuentro se disputará en hora vespertina estadounidense con altas temperaturas. Conozca los detalles del enfrentamiento.

Inglaterra y Croacia se enfrentan esta noche en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en el marco del Grupo L del Mundial 2026 . El partido, que será transmitido en vivo por La 1 y RTVE Play a las 22:00 horas (hora española), promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos.

Ambas selecciones se han visto las caras en once ocasiones a lo largo de la historia, con un balance favorable para los británicos: seis victorias, dos empates y tres triunfos croatas. Sin embargo, los duelos recientes han estado marcados por la paridad y la intensidad. El último enfrentamiento oficial data de la Eurocopa 2024, donde Croacia se impuso por 2-1 en la fase de grupos.

El encuentro de hoy representa una oportunidad para que Inglaterra tome revancha y afiance su candidatura al título. El técnico inglés, Thomas Tuchel, ha decidido apostar por un once inicial ofensivo y rejuvenecido. Jordan Pickford será el guardameta; la defensa estará formada por Ezri Konsa, Nico O'Reilly, John Stones y Reece James. En el centro del campo, Declan Rice y Elliot Anderson aportarán equilibrio, mientras que Jude Bellingham actuará como enganche.

Arriba, la tripleta ofensiva la componen Harry Kane, Anthony Gordon y Noni Madueke. Tuchel busca imprimir un estilo dinámico y vertical, aprovechando la velocidad de los extremos y la capacidad goleadora de Kane.

Por su parte, Zlatko Dalic ha alineado a Croacia con su habitual 4-3-3: Dominik Livakovic bajo palos; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo y Luka Vuskovic en defensa; Luka Modric, Mario Pasalic y Martin Baturina en el mediocampo; y un ataque formado por Petar Sucic, Ivan Perisic y Petar Musa. La experiencia y el talento de Modric, quien disputa su quinto Mundial, serán clave para los balcánicos.

Inglaterra llega a este encuentro con la confianza de haber disputado las dos últimas finales de la Eurocopa, aunque sin conseguir el título. El combinado británico ha sabido combinar juventud y experiencia, con jugadores como Bellingham y Rice en su mejor momento. La asignatura pendiente de los ingleses es precisamente el Mundial: no conquistan la Copa del Mundo desde 1966, y en Catar 2022 cayeron en cuartos de final ante Francia.

Ahora, con Tuchel al mando, buscan dar el salto de calidad definitivo. Croacia, por el contrario, ha sido una constante en las semifinales de los últimos torneos, alcanzando el tercer puesto en 2022. A pesar de la edad de Modric (39 años), el equipo mantiene su identidad basada en el control del balón y la solidez defensiva.

El partido se jugará en horario vespertino para el público estadounidense (4:00 pm hora local), lo que implicará temperaturas elevadas y un desgaste físico importante. El arbitraje estará a cargo de la colegiada francesa Stéphanie Frappart, quien hará historia al ser la primera mujer en arbitrar un partido del Mundial masculino, acompañada por las también francesas Manuela Nicolosi (asistente) y Elodie Coppola (cuarta árbitra). Este hito subraya el avance de la inclusión en el fútbol.

En resumen, se espera un duelo táctico y vibrante, donde Ingleses y Croatas buscarán sumar sus primeros tres puntos en el grupo. La afición presume de un lleno absoluto en el MetLife Stadium, con más de 82.000 espectadores. Las casas de apuesta dan un ligero favoritismo a Inglaterra, pero Croacia ya ha demostrado en otras ocasiones que sabe imponerse en los grandes escenarios. El pitido inicial está a punto de sonar. Que gane el mejor





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Mundial 2026 Inglaterra Croacia Selecciones Nacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inglaterra enfrenta Croacia en su debut en el Grupo L del Mundial 2026El equipo de Thomas Tuchel mostrará su primera acción en el Grupo L después de la sesión de entrenamiento en Florida. La gran final en el AT&T Stadium de Arlington pondrá a prueba a Inglaterra, con jugadores clave como Harry Kane y Jude Bellingham, contra Croacia, comandada por Zlatko Dalić y con la presencia de Luka Modric recuperado tras su lesión. El encuentro define el inicio de las ambiciones de ambas selecciones en el torneo.

Read more »

Inglaterra vs Croacia: horario del debut de la selección inglesa en el Mundial 2026Inglaterra iniciará su participación en el Mundial 2026 frente a Croacia en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo L.

Read more »

Inglaterra y Croacia se enfrentan en el Mundial 2026El equipo inglés busca romper la sequía de 60 años sin ganar un Mundial, mientras que Croacia busca mantener su racha en el torneo.

Read more »

Inglaterra vs Croacia: Primer minuto emocionante en el Mundial 2026La selección inglesa, una de las favoritas, se enfrenta a Croacia en su debut del Mundial 2026. El partido arranca con intensidad, posesión dominante de Inglaterra y peligro croata a balón parado.

Read more »