Inglaterra remonta y vence 4-2 en el Mundial tras el discurso de Tuchel; EEUU e Irán firman acuerdo nuclear y España reconoce crímenes franquistas

Resumen de los principales eventos deportivos y políticos: la selección inglesa logra una victoria clave después de un instructivo halftime, mientras que a nivel internacional se avanza en negociaciones nucleares y en España se revisan crímenes del pasado.

La selección inglesa de fútbol logró una remontada épica en su segundo partido del Mundial , llevándose la victoria por 4-2 después de haber estado 2-2 al descanso.

Los goles de Jude Bellingham en el minuto 47 y Marcus Rashford en el 85 permitieron a los Three Lions consolidar su ventaja y asegurar tres puntos cruciales. El entrenador, Thomas Tuchel, reconoció que la primera parte estuvo marcada por los nervios y los pases hacia atrás excesivos, pero su discurso en el vestuario fue clave. Les pidió que se liberaran de las ataduras, que se calmaran y que jugaran "a nuestra manera", con valentía y audacia.

Harry Kane destacó esa segunda mitad como el nivel de actitud que deben mantener en el resto del torneo, mientras que Bellingham recordó que el grupo es maduro y sabía el nivel que requería el partido. Esta victoria, aunque no fue un drama ni hubo gritos, se construyó desde la tranquilidad y la confianza en sí mismos.

Por otro lado, la actualidad incluye también la firma de un Memorando de Entendimiento entre EEUU e Irán para negociar la cuestión nuclear y el reconocimiento por parte del Gobierno español de 63 asesinatos franquistas entre 1979 y 1983 cometidos por la Policía y la extrema derecha, abriendo un plazo de diligencias que podría afectar el futuro judicial de figuras como Zapatero





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