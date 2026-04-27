Informe Portugués Urge Cooperación Ibérica y Europea para Reforzar la Seguridad Energética Tras el Apagón de 2025

Un informe exhaustivo elaborado en Portugal tras el apagón ibérico de abril de 2025, destaca la necesidad de una acción conjunta con España y la Unión Europea para fortalecer la seguridad energética, simplificar la normativa y avanzar en la digitalización del sistema eléctrico.

El reciente informe sobre el apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica en abril de 2025, elaborado por el Grupo de Seguimiento Técnico (GAT) en Portugal , subraya la necesidad imperiosa de una acción coordinada con España y a nivel europeo para fortalecer la seguridad energética .

El documento, presentado en Lisboa, no solo analiza las causas del incidente, calificado desde Bruselas como el más grave en casi dos décadas en Europa, sino que también propone una serie de medidas concretas para prevenir futuros fallos y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico portugués. El apagón, originado en España el 28 de abril de 2025 a las 12:33 hora española, se debió principalmente a un problema de sobretensión, cuya causa exacta aún genera controversia entre el operador del sistema (Red Eléctrica) y las compañías eléctricas, con Competencia abriendo 35 nuevos expedientes sancionadores por posibles infracciones graves.

El informe enfatiza que el sistema eléctrico actual es inherentemente complejo, lo que introduce nuevos desafíos que requieren una respuesta proactiva y colaborativa. La simple implementación de medidas a nivel nacional, como las que se podrían adoptar en Portugal, se considera insuficiente sin una sincronización y complementariedad con las acciones emprendidas en España. Esta cooperación transfronteriza es vista como fundamental para garantizar la estabilidad y fiabilidad del suministro eléctrico en toda la región ibérica.

El informe del GAT se estructura en varios capítulos, cada uno abordando un aspecto crucial para la mejora de la seguridad energética. Uno de los pilares fundamentales es el refuerzo de la seguridad y flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Portugal. Se recomienda una simplificación de la normativa energética, con el objetivo de agilizar los procesos y fomentar una mayor transparencia y previsibilidad para el mercado y los agentes económicos.

Pedro Sampaio Nunes, ingeniero civil experto en energía, destaca la importancia de esta simplificación para facilitar la inversión y el desarrollo de nuevas infraestructuras. Además, se propone la creación de mercados locales y la promoción de la contratación a largo plazo, lo que permitiría sustentar las inversiones necesarias para modernizar y fortalecer la red eléctrica. Otro capítulo clave se centra en la digitalización, considerada un pilar esencial para la seguridad operacional.

La implementación de tecnologías digitales permitirá una mayor capacidad de análisis para la toma de decisiones, así como un refuerzo de la capacidad de monitorización de la red, lo que facilitará la detección temprana de posibles problemas y la respuesta rápida ante situaciones de emergencia. La digitalización también abre la puerta a la optimización de la gestión de la energía y a la integración de fuentes renovables de manera más eficiente.

Finalmente, el informe aborda las soluciones de mercado y la necesidad de adaptar el marco regulatorio a los nuevos desafíos del sector energético. Se propone, entre otras medidas, la creación de mercados locales que permitan una mayor flexibilidad y una mejor gestión de la demanda. La contratación a largo plazo se considera una herramienta fundamental para atraer inversiones y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.

La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, presidió la presentación del informe, destacando la importancia de actuar con determinación para aumentar la resiliencia energética del país. El GAT ha analizado exhaustivamente las causas del apagón y ha recopilado propuestas concretas para mejorar la seguridad y fiabilidad del sistema eléctrico portugués.

El informe no solo se limita a identificar los problemas, sino que también ofrece soluciones prácticas y viables que pueden ser implementadas en el corto y mediano plazo. La colaboración con España y la Unión Europea se considera esencial para garantizar el éxito de estas medidas y para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.

El informe representa un paso importante en la búsqueda de un sistema eléctrico más seguro, resiliente y sostenible para Portugal y para toda la Península Ibérica. La 'batalla cultural' sobre las renovables, mencionada en el contexto del apagón, subraya la necesidad de un debate abierto y constructivo sobre el futuro de la energía y la importancia de diversificar las fuentes de suministro





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