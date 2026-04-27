Informe pericial defiende el uso de asistentes por parte de Begoña Gómez como práctica habitual

La defensa de Begoña Gómez presenta un informe al juez Peinado que argumenta que la asistencia a los cónyuges de los presidentes del Gobierno es una costumbre institucionalizada desde 1977, citando ejemplos de gobiernos anteriores.

La defensa de Begoña Gómez , esposa del Presidente del Gobierno, ha presentado un exhaustivo informe pericial ante el juez Juan Carlos Peinado , con el objetivo de esclarecer y justificar la utilización de asistentes por su parte.

El documento, elaborado por el reconocido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio González, argumenta que esta práctica es una costumbre arraigada y una necesidad institucional en el contexto de los cónyuges de los presidentes del Gobierno español. El informe subraya la ausencia de una regulación legal específica que defina el estatus y las funciones del cónyuge del jefe del Ejecutivo, lo que ha permitido que esta práctica se desarrolle de manera consistente a lo largo de la historia democrática de España.

Se enfatiza que, si bien la pareja del presidente no ostenta un cargo público formal, como el de Primera Dama que existe en otros países, sí representa una realidad institucional con responsabilidades y compromisos inherentes a su papel de acompañante del líder del gobierno. El catedrático González detalla que la necesidad de contar con un equipo de apoyo surge de las múltiples funciones de representación que debe desempeñar el cónyuge del presidente, tanto a nivel nacional como internacional, requiriendo una organización logística y una coordinación eficiente para cumplir con sus obligaciones.

El informe se presenta como una defensa sólida contra las acusaciones que han surgido en torno a la actividad de Begoña Gómez y el uso de sus asistentes, buscando demostrar que su comportamiento se enmarca dentro de una práctica habitual y legítima. El informe pericial se apoya en una extensa revisión de casos anteriores, citando ejemplos concretos de gobiernos presididos por diferentes líderes políticos.

Se menciona el caso de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, quien contaba con varios asistentes, incluyendo al actual diputado Jaime de los Santos, descrito por fuentes cercanas a la defensa de Begoña Gómez como una persona clave en la gestión de asuntos diversos dentro del Partido Popular. Asimismo, se destaca la labor de los asistentes de Ana Botella, esposa de José María Aznar, quienes se encargaban de gestionar su agenda pública, organizar eventos y, en ocasiones, incluso de asistirla en asuntos personales, como la preparación para su boda.

El informe detalla cómo estos asistentes no solo se ocupaban de la logística y la organización de eventos, sino que también desempeñaban un papel importante en la gestión de la imagen pública y la proyección política del cónyuge del presidente. Se subraya que la actividad de estos equipos de apoyo abarcaba desde la gestión de correspondencia y la organización de viajes hasta la coordinación de eventos privados y la promoción de iniciativas sociales, como la Fundación Integra en el caso de Ana Botella.

El informe argumenta que la estructura de apoyo de Begoña Gómez es incluso más reducida que la de sus predecesoras, contando con un único asistente en comparación con los equipos más amplios que contaban otras esposas de presidentes. Esta diferencia, según la defensa, refuerza la idea de que no se ha producido ningún comportamiento irregular o excesivo en el caso de Begoña Gómez.

El informe también aborda la cuestión de la naturaleza del trabajo realizado por los asistentes, aclarando que no se trata de puestos de trabajo remunerados, sino de funciones de apoyo que implican ciertas obligaciones ineludibles en términos de residencia y seguridad. Se enfatiza que se espera que estos asistentes realicen una actividad de representación en el contexto nacional e internacional, colaborando en la organización de eventos y en la gestión de la agenda pública del cónyuge del presidente.

El documento critica lo que considera una reinterpretación política de una práctica histórica, señalando que lo que antes se consideraba normalidad institucional ahora se está cuestionando y se está sometiendo a sospecha. La defensa de Begoña Gómez argumenta que la utilización de asistentes por parte de los cónyuges de los presidentes del Gobierno es una necesidad lógica y justificada, dada la complejidad de sus funciones y la importancia de su papel en la representación del país.

El informe concluye que la actividad de Begoña Gómez y sus asistentes se ha desarrollado dentro de los límites de la legalidad y la costumbre, y que no existe ninguna base para las acusaciones que han surgido en su contra. Se espera que este informe pericial contribuya a esclarecer la situación y a poner fin a la controversia en torno a este asunto, reafirmando la legitimidad de una práctica que ha sido habitual en los gobiernos españoles desde 1977





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