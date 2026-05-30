Informe médico de la Casa Blanca confirma estado de salud excelente y cognitivamente pleno de Donald Trump

El médico de Donald Trump, Sean Barbabella, reveló los detalles de una evaluación completa en el Walter Reed que muestra una salud cardiovascular equivalente a la de alguien 14 años menor, una puntuación perfecta en la prueba MoCA y explica otros hallazgos como moretones e hinchazón leve en piernas.

Un reciente informe médico de la Casa Blanca ha confirmado que el ex presidente Donald Trump goza de un estado de salud excelente, tanto físico como cognitivo, desmintiendo rumores y especulaciones que han circulado en los últimos meses.

El doctor Sean Barbabella, médico del ex mandatario, fue el encargado de presentar los resultados de la evaluación completa realizada en el Centro Médico Militar Walter Reed. Según el análisis, la salud cardiovascular de Trump equivale a la de una persona catorce años más joven, un indicador que refleja una condición física notable para su edad.

La valoración, llevada a cabo el 26 de mayo, incluyó pruebasCardiovasculares, análisis de laboratorio y un ecocardiograma, todos los cuales arrojaron resultados dentro de los parámetros normales. No se encontró evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas. En el ámbito cognitivo, Trump obtuvo la puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba Montreal Cognitive Assessment (MoCA), considerada una evaluación estándar para detectar deterioro cognitivo leve. Este resultado confirma un funcionamiento mental pleno y sin alteraciones.

Además, el informe abordó públicamente otros aspectos que habían generado atención mediática, como la presencia de moratones o moretones en las manos del ex presidente. El doctor Barbabella explicó que estas marcas son el resultado de una combinación de factores: los frecuentes y firmes apretones de manos durante sus eventos públicos y el uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular. Ambos elementos, afirmó, descartan que los moretones sean señal de un problema médico más serio.

La única anomalía médica señalada en el documento fue una leve hinchazón en las piernas, diagnosticada como insuficiencia venosa crónica. Según el médico, esta condición es común y benigna en personas mayores de setenta años, y no representa una amenaza para la salud general. El informe también destacó que Trump mantiene una prolongada abstinencia total del alcohol y el tabaco, hábitos que el doctor Barbabella enumeró como factores positivos que contribuyen a su buen estado de salud actual.

En cuanto a sus medidas físicas, el republicano, que está próximo a cumplir ochenta años, pesa aproximadamente 224 libras (101,6 kilogramos) y mide 6 pies y 3 pulgadas (1,90 metros). Estos datos, junto con el resto de los hallazgos, pintan el panorama de un paciente de edad avanzada con un perfil de salud excepcionalmente favorable.

El comunicado médico tiene lugar en un contexto de constante atención pública sobre la condición física y mental de figuras políticas de avanzada edad, y busca ofrecer una evaluación transparente y detallada para contrarrestar cualquier narrativa negativa. La difusión de este tipo de informes es una práctica habitual en la política estadounidense, aunque el nivel de detalle y la optimista conclusión de este particular documento han sido ampliamente comentados.

El ex presidente, por su parte, ha hecho uso frecuente de estos resultados en sus intervenciones públicas para proyectar una imagen de vigor y capacidad para un posible regreso a la arena política. La evaluación, realizada por un equipo médico militar, añade un grado de formalidad y objetividad al reporte.

En resumen, el documento oficial ratifica la excelente condición cardiovascular y cognitiva de Donald Trump, explica signos menores como los moretones y la hinchazón en piernas, y subraya sus hábitos de vida saludables como pilares de su bienestar. Todo esto se presenta como una respuesta directa a las preguntas y preocupaciones que han surgido en el debate público sobre la idoneidad de un líder de su edad para asumir responsabilidades de gobierno





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