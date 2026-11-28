El análisis de las cajas negras del tren Iryo en el accidente de Adamuz revela que no hubo fallos previos; el descarrilamiento fue el detonante, causando 46 muertos.

Un informe técnico detallado, fechado el 21 de noviembre, ha sido presentado ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro para esclarecer las causas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. La interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos (JRU) de los trenes siniestrados establece con claridad que el descarrilamiento fue el evento inicial y desencadenante de la catástrofe.

Evidencias técnicas y cronología del siniestro

Los datos obtenidos del análisis de las cajas negras indican que, durante la realización del servicio Iryo 6189 el día 18 de enero de 2026, no se detectaron averías ni fallos previos en el material rodante que pudieran haber causado el siniestro. El sistema TCMS del vehículo funcionó correctamente hasta las 19:43:33,462 horas, momento exacto en el que se produjo el descarrilamiento en la zona donde ocurrió el accidente.

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A partir de ese instante crítico, comenzaron a registrarse anomalías que fueron consecuencia directa del choque y la posterior dinámica del desastre. El informe detalla que las alteraciones en la alimentación de alta tensión, la detección de fallos en sensores de temperatura, equipos de puertas, sistemas de monitorización dinámica y equipos de comunicación, son efectos derivados del impacto.

Metodología judicial y verificación de datos

La diligencia de interpretación fue practicada el 12 de noviembre en el juzgado de Montoro, ubicado en la Plaza número 2, bajo la supervisión de peritos judiciales y técnicos de diversas empresas implicadas. Este proceso permitió el acceso, descifrado e interpretación oficial de los datos almacenados en los registradores jurídicos de los dos trenes involucrados en la colisión.

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El fabricante de los equipos responsables de los registradores jurídicos está obligado a presentar un informe técnico dentro del plazo requerido. Este documento deberá describir las actuaciones realizadas, incluyendo la asistencia en la carga y visualización de registros, la identificación técnica de señales y la configuración de vistas grónicas para garantizar la transparencia de los resultados obtenidos.

Consecuencias humanas y perspectivas futuras

El balance humano de este accidente sigue siendo devastador, con 46 personas fallecidas y más de 150 heridos que sufrieron heridas de diversa gravedad. La evolución cronológica de los eventos registrados muestra una secuencia coherente con las solicitaciones mecánicas, eléctricas y funcionales compatibles con un descarrilamiento, seguido de inestabilidad dinámica y degradación progresiva de los sistemas del tren.

Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el 5 de marzo la verificación de la integridad de los archivos y la extracción de datos de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo, autorizadas por el tribunal el 26 de febrero anterior para complementar la investigación judicial en curso.