Informe de la Defensa de Begoña Gómez Revela Superávit en la Gestión de Fondos de la Cátedra

Un informe pericial presentado por la defensa de Begoña Gómez argumenta que su trabajo en la Universidad Complutense no causó perjuicio económico a la institución, sino que generó un superávit de casi 13.000 euros, contradiciendo el informe de la UCM.

La defensa de Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha presentado un nuevo informe pericial ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación sobre la gestión de fondos de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este informe, elaborado por el profesor de Derecho Financiero y Tributario Jesús Rodríguez Márquez, contradice el informe presentado previamente por la UCM, argumentando que el trabajo de Gómez no solo no generó pérdidas económicas a la institución, sino que resultó en un superávit de casi 13.000 euros. La defensa busca así refutar las acusaciones de apropiación indebida de software y otros delitos económicos que pesan sobre Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, así como sobre el empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez Peinado había dado por concluida la instrucción el pasado 11 de abril, proponiendo el juicio para Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, aunque archivó el delito de intrusismo profesional. El informe pericial se centra en la respuesta a la decisión del juez de permitir que la UCM se constituyera como parte perjudicada en la causa.

La universidad había detallado gastos por un total de 113.509 euros en el desarrollo del software para la cátedra. Sin embargo, el informe de la defensa sostiene que la cuantificación de la UCM es incorrecta, ya que no se ha causado ningún perjuicio a la institución, o, en caso de existir, no puede equipararse a la inversión realizada en la creación de la plataforma.

Se enfatiza que el gasto se realizó cumpliendo estrictamente la normativa presupuestaria y de contratación, tanto general como específica de la UCM, y que los fondos se destinaron a financiar la cátedra y la creación del software, incluyendo una cobertura del 10% para los costes indirectos de la universidad. El informe detalla que la cátedra recibió 158.400 euros de empresas privadas a través de convenios, fondos que debían destinarse a las actividades de la cátedra, incluyendo el desarrollo del software.

La UCM informó que de estos 158.400 euros, 108.765,79 euros se destinaron a la finalidad prevista. Además, la UCM recibió 17.600 euros adicionales de las mismas entidades privadas para cubrir los gastos de personal y dirección de la universidad relacionados con la cátedra. El informe de la defensa concluye que el gasto real de la UCM fue de solo 4.743,53 euros, lo que resultó en un superávit de 12.856,47 euros.

Se argumenta que el dinero recibido de las entidades privadas se destinó a la finalidad prevista, una obligación para la UCM, y que no se trata de una pérdida de fondos propios, sino de la ejecución de fondos privados destinados a un fin específico. El informe recalca que gastar fondos proporcionados por terceros no puede considerarse un perjuicio.

Se detalla que la financiación total para la cátedra y el desarrollo del software ascendió a 158.400 euros, mientras que los gastos de personal y dirección de la UCM se cubrieron con 17.600 euros, confirmando que la Intervención de la Complutense reconoció la recepción del 10% correspondiente de las aportaciones de las entidades patrocinadoras. Fuentes de la defensa han señalado que esta cantidad ya fue utilizada para cubrir los gastos indirectos y, a pesar de ello, la UCM obtuvo un beneficio económico





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