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Informe de James Comer revela red de abusos de Jeffrey Epstein

CNNEE#8 in España
Informe de James Comer revela red de abusos de Jeffrey Epstein
James Comer · Jeffrey Epstein · Departamento De Justicia
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El representante republicano James Comer presenta un informe detallado sobre la red de protección de Jeffrey Epstein, exigiendo al Departamento de Justicia investigar a cómplices y figuras influyentes.

El representante republicano James Comer ha entregado un exhaustivo informe de 137 páginas que detalla una extensa red de personas e instituciones poderosas que permitieron los abusos sexuales de Jeffrey Epstein durante varias décadas. Este documento, resultado de una investigación realizada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes bajo su liderazgo, surge en un momento crítico antes de que los demócratas asuman el control del Congreso.

Críticas a fiscales y bancos por negligencia

La comisión describe en sus hallazgos cómo los fiscales federales del sur de Florida facilitaron un acuerdo controvertido en 2007 que permitió a Epstein declararse culpable únicamente de cargos estatales menores, evitando así un juicio federal más severo. Además, se señala que diversas instituciones financieras ignoraron o pasaron por alto múltiples señales de alerta relacionadas con la trata de personas, contribuyendo a la impunidad del delincuente sexual infantil convicto hasta su suicidio en prisión en 2019.

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Desafío a testigos clave y acusaciones de falsedad

El reporte cuestiona directamente la credibilidad de Lesley Groff, exasistente de Epstein, calificando su testimonio ante legisladores como poco creíble. Testimonios exclusivos revelan que las víctimas afirmaron recibir pagos directos de Groff durante 18 años y conocer su edad real, datos que contradicen lo declarado ante la comisión. El representante Comer insta al Departamento de Justicia a investigar más a fondo a Groff y a otras figuras mencionadas, incluyendo a Philip Levine, exalcalde de Miami Beach, y Frédéric Fekkai, estilista acusado por Sarah Kellen.

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Impacto político y transparencia para supervivientes

Aunque el informe no encontró documentos que impliquen al presidente Donald Trump en actividades delictivas relacionadas con Epstein, los demócratas han prometido continuar sus propias investigaciones. La comisión también recomienda establecer un proceso adecuado para que los supervivientes accedan a sus archivos personales sin censura. Con Bill Clinton y Bill Gates habiendo comparecido anteriormente, el documento busca cerrar la brecha de justicia que las víctimas sostienen ha existido durante décadas.

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